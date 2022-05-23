McDonald’s в России будет называться Mc

Сеть ресторанов McDonald’s в России получит название из двух букв – Mc, причем «М» может остаться фирменной. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Также известно, что в разработке проекта принимала участие материнская компания. В меню названия блюд могут быть максимально приближенными к классическому меню McDonald’s. Кроме того, McDonald’s может через несколько лет выкупить обратно свои активы – таковы условия сделки.

19 мая McDonald’s объявила о продаже бизнеса в России Александру Говору.

Позже гендиректор компании Олег Пароев заявил ТАСС, что букву «М» сохранять не планируется, а название Mc не рассматривалось.