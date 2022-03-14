27 функций и секретов вконтакте, которые вы могли не знать

14. Вконтакте имеет свой поисковик по фото.

15. Если ссылка для поста слишком длинная, то ее можно сократить здесь.

16. Перенести свои фото из инстаграма вконтакте можно через приложение. Достаточно оставить ссылку на профиль.

17. Если бесят одинаковые записи в ленте, то можно убрать репосты из ленты. Для этого нужно открыть в новостях «Список источников» и нажать на кнопку «Показывать копии».

18. Как слушать музыку? Да, вконтакте есть полноценный музыкальный раздел с плейлистами и удобным поиском. Бесплатная версия – для пк (но с рекламой). Платная подписка – для мобильных устройств.

19. Подписка вконтакте включает не только музыку. Еще: видеосервис Wink, онлайн-библиотека «Литрес» и сервис облачного гейминга My Games Cloud. Плюс – скидки на другие сервисы (Delivery Club, «Самокат», «Такси Вконтакте», Skillbox и другие). Первый месяц подписки бесплатный, дальше – 169 рублей в месяц.

20. Видео вконтакте можно смотреть на вкладке «Видео» (там есть и популярные ютуб-каналы с тем же контентом – например, «вДудь»). На вкладке «Клипы» – аналог тиктока от вконтакте.

21. Во вконтакте есть тысячи игр, в которые надо играть в браузере или смартфоне. Но есть игры, для которых не нужен вконтакте. Их надо скачивать на компьютер.

22. Через вконтакте можно авторизироваться во многих приложениях, сайтах и сервисах. Если хотите отменить авторизацию, то нужно зайти в настройки приложений.