27 функций и секретов вконтакте, которые вы могли не знать
Из-за блокировки соцсетей в России люди вспомнили о вконтакте – месте, о котором многие успели забыть.
В этом тексте собраны фишки и полезные мелочи вконтакте. Для тех, кто подзабыл, как все устроено. И для тех, кто вообще им не пользовался.
1. Вконтакте поддерживает интерфейс на 86 языках. Есть версия соцсети на эсперанто, дореволюционном и даже на советском языке.
2. В мобильном приложении теперь все главные функции остались в разделе «Сервисы»: от пабликов до музыки. В десктопе осталось все по старинке.
3. Вконтакте позволяет удалить страницу, но совсем нельзя удалить свой паблик. Можно только выйти из администраторов, отписаться или перевести паблик в частную группу: «Пустое сообщество без участников не будет надоедать, о нем можно смело забыть».
4. Как удалить человека из подписчиков. Нужно внести его в черный список и потом убрать из него минут через десять – и он не вернется в подписчики.
5. Паблику можно написать сообщение, которое увидят администраторы. Не во всех пабликах есть такая функция, но «Голу» писать можно!
6. Любую запись со стены можно архивировать. Ее тогда сможете увидеть только вы – в разделе архива.
7. При загрузке у фото теряется качество. Вконтакте рекомендует перед загрузкой увеличивать резкость. Если загружаете фото с компьютера, то надо перетаскивать прямо из папки, а не загружать через кнопку «Добавить новые фотографии».
8. В мессенджере есть диалог «Избранное». Раньше в вк была переписка с самим с собой, чтобы хранить там заметки и файлы. Теперь есть отдельный диалог, как и во многих мессенджерах.
9. В переписку можно добавить бота. Вот тут подробная инструкция, как это сделать. Лимит для одной переписки – 30 ботов.
10. Функция «Граффити» все еще жива! Его можно опубликовать и на личной странице, и на странице сообщества.
11. Еще вконтакте есть «Постеры» – надпись на красивом фоне, которая добавляется через букву «А».
12. Полезная функция, чтобы сохранить контент на потом – закладки. Туда можно добавлять записи, фото, видео, подкасты и другой контент.
13. Можно посмотреть ленту другого человека – нужно перейти на «новости» в списке друзей.
14. Вконтакте имеет свой поисковик по фото.
15. Если ссылка для поста слишком длинная, то ее можно сократить здесь.
16. Перенести свои фото из инстаграма вконтакте можно через приложение. Достаточно оставить ссылку на профиль.
17. Если бесят одинаковые записи в ленте, то можно убрать репосты из ленты. Для этого нужно открыть в новостях «Список источников» и нажать на кнопку «Показывать копии».
18. Как слушать музыку? Да, вконтакте есть полноценный музыкальный раздел с плейлистами и удобным поиском. Бесплатная версия – для пк (но с рекламой). Платная подписка – для мобильных устройств.
19. Подписка вконтакте включает не только музыку. Еще: видеосервис Wink, онлайн-библиотека «Литрес» и сервис облачного гейминга My Games Cloud. Плюс – скидки на другие сервисы (Delivery Club, «Самокат», «Такси Вконтакте», Skillbox и другие). Первый месяц подписки бесплатный, дальше – 169 рублей в месяц.
20. Видео вконтакте можно смотреть на вкладке «Видео» (там есть и популярные ютуб-каналы с тем же контентом – например, «вДудь»). На вкладке «Клипы» – аналог тиктока от вконтакте.
21. Во вконтакте есть тысячи игр, в которые надо играть в браузере или смартфоне. Но есть игры, для которых не нужен вконтакте. Их надо скачивать на компьютер.
22. Через вконтакте можно авторизироваться во многих приложениях, сайтах и сервисах. Если хотите отменить авторизацию, то нужно зайти в настройки приложений.
23. Есть специальный календарь, где отмечены все дни рождения ваших друзей.
24. Во вконтакте можно зарегистрироваться под вымышленным именем или псевдонимом. Но нельзя изменять на псевдоним потом, можно только на настоящее мя. Если ваше имя редкое, а система его не пропускает, то придется показать скан паспорта.
25. Чтобы включить темную тему в приложении iOS или Android, надо просто написать в комментариях «Темная тема» (без кавычек).
26. Вы не поверите, но функция голосов все еще жива. Это местная валюта (получить ее можно за реальные деньги или выполнение заданий в онлайн-играх), за которую можно, например, купить стикеры. Но для большинства покупок голоса не действуют.
27. Во всех версиях вконтакте можно позвонить друзьям. Есть даже свой аналог Zoom.