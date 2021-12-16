Секреты реддита – очень важной соцсети, которая влияет на все остальные. Почему так называется, что за символ на лого и за что блокировался в России
⭕️ Реддит зародился в 2005 году. Классическая история. Два студента – Стив Хаффман и Алексис Оганян (обоим по 22 года) познакомились на лекции предпринимателя и за кружкой пива решили, что нужен свой стартап. Сначала была идея о приложении по доставке еды через смс, но отвергли ее. И раскрутили мысль вокруг «первой страницы интернета» с простой концепцией: все выкладывают контент и плюсами-минусами оценивают его качество.
⭕️ В шести километрах от Хаффмана и Оганяна жил Марк Цукерберг – он за год до реддита запустил фейсбук.
Зачем фейсбук меняет название на Meta – спустя 16 лет? Почему вообще называется Facebook? И как менял название раньше?
⭕️ У реддита есть третий основатель – 19-летний программист Аарон Шварц. Ради работы над реддитом он бросил Стэнфорд. Но через два года впал в депрессию: описывал публично способы самоубийства и покончил с собой в 21 год, когда полиция расследовала против Шварца дело о мошенничестве.
⭕️ Хаффман и Оганян продали реддит компании Conde Nast уже через год после создания. Сумма для прогрессирующего стартапа и с интересом от Google и Yahoo не слишком большая – 10 млн долларов. Но Оганян говорит, что был счастлив – его родители никогда бы столько не заработали на жизнь. И на Оганяна давила болезнь мамы, которой были нужны деньги. Она умерла от рака в 2008-м.
⭕️ Почему Reddit так называется? Это игра слов. Фраза «Я прочитал это на реддите» пишется как «I read it on Reddit».
⭕️ А что на логотипе? Нет, это не обезьянка, а инопланетянин Сну. Его Оганян нарисовал во время скучной лекции по маркетингу.
⭕️ У реддита много локальных мемов, но самый вирусный – от пользователя shittymorph (Крис в реальном мире). Ко всем своим развернутым сообщениям он добавлял странную фразу: «Не забывайте, что в 1998-м Гробовщик выбросил Человечество из ада в клетке и пролетел шестнадцать футов через стол диктора». Это отсылка к реальному поединку в рестлинге. Фраза так раскрутилась, что реддит дал Крису специальную функцию – он может раздавать советы. Крис рассказывал, что стал раскручивать мем после смерти отца – ему было грустно и он решил себя оригинально повеселить.
⭕️ Часто на реддите собирают деньги на благотворительность. Самый яркий случай был в 2011 году, когда мусульманский, христианский и атеистский саббредиты объединились, чтобы собрать 50 тысяч долларов для организации «Врачи без границ».
⭕️ Главное сокровище реддита – сабреддиты – отдельные тематические разделы. Редакция «Гола» постоянно следит за футбольным сабреддитом – там, например, могут запостить крутой гол из чемпионата Фарерских островов. В обычных медиа он бы затерялся, а в сабреддите люди его плюсуют – и редкий гол выходит в топы раздела.
⭕️ На реддите очень много странных сабреддитов. «Фото хлеба на деревьях», «Стулья под водой», «Секта имени Николаса Кейджа», «Клуб любителей съесть апельсин в душе», «Руки человека на телах птиц», «Проблемы пятого мира» (для тех, кто за пределами трех измерений) и сабреддит вообще без контента – для тех, у кого все еще нет интернета.
⭕️ Первого апреля реддит всегда придумывает оригинальный прикол. Например, выдавал всем права модератора, объявлял о покупке игры Team Fortress 2 и выпускал ухудшенную версию сайта. В последнее время реддит на первое апреля устраивает социальные эксперименты и викторины. В 2021 году нужно было угадывать второй по популярности ответ в опросах.
⭕️ Хаффман и Оганян возвращались в правление реддита, когда он утонул в скандалах. Но Оганян снова ушел с поста в 2020-м после убийства Джорджа Флойда, посоветовав вместо себя темнокожего кандидата. Оганян аргументирует борьбу за равноправие тем, что он сам потомок армян, которые бежали от геноцида. Женат на Серене Уильямс, доходы от акций реддита отдает организации, которая борется за права темнокожих.
⭕️ Реддит заблокирован в Индонезии (из-за фото голых тел) и в Китае (там забанены все основные соцсети). В России реддит тоже ненадолго блокировался в 2015-м – «из-за пропаганды психоделических препаратов».
⭕️ Изначально реддит выступал за полную свободу слова – публиковать можно все, только пользователи решают, нужен ли им такой контент. Но в последние годы реддит тоже делает политические жесты. В 2020-м он удалил самый крупный сабреддит о Дональде Трампе (800 тысяч подписчиков), мотивируя решение агрессивностью и расизмом участников.
⭕️ Реддит ежегодно отчитывается о количестве удаленных модераторами сообщений. Например, в 2020 году их было 233 миллионов – это 6% от всех сообщений, в основном – спам. Еще реддит раскрывает количество постов, по которым присылали запросы правоохранительные органы.
⭕️ В 2021 году Reddit – 18-й сайт мира по популярности и 7-й в США. Месячная аудитория – больше 50 миллионов человек. Сейчас реддит подает заявку на IPO – это значит, что разместит акции. Сейчас реддит оценивается в $10 миллиардов.