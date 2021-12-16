Секреты реддита – очень важной соцсети, которая влияет на все остальные. Почему так называется, что за символ на лого и за что блокировался в России

⭕️ Реддит зародился в 2005 году. Классическая история. Два студента – Стив Хаффман и Алексис Оганян (обоим по 22 года) познакомились на лекции предпринимателя и за кружкой пива решили, что нужен свой стартап. Сначала была идея о приложении по доставке еды через смс, но отвергли ее. И раскрутили мысль вокруг «первой страницы интернета» с простой концепцией: все выкладывают контент и плюсами-минусами оценивают его качество.

⭕️ В шести километрах от Хаффмана и Оганяна жил Марк Цукерберг – он за год до реддита запустил фейсбук.

Зачем фейсбук меняет название на Meta – спустя 16 лет? Почему вообще называется Facebook? И как менял название раньше?

⭕️ У реддита есть третий основатель – 19-летний программист Аарон Шварц. Ради работы над реддитом он бросил Стэнфорд. Но через два года впал в депрессию: описывал публично способы самоубийства и покончил с собой в 21 год, когда полиция расследовала против Шварца дело о мошенничестве.

⭕️ Хаффман и Оганян продали реддит компании Conde Nast уже через год после создания. Сумма для прогрессирующего стартапа и с интересом от Google и Yahoo не слишком большая – 10 млн долларов. Но Оганян говорит, что был счастлив – его родители никогда бы столько не заработали на жизнь. И на Оганяна давила болезнь мамы, которой были нужны деньги. Она умерла от рака в 2008-м.

⭕️ Почему Reddit так называется? Это игра слов. Фраза «Я прочитал это на реддите» пишется как «I read it on Reddit».