Зачем фейсбук меняет название на Meta – спустя 16 лет? Почему вообще называется Facebook? И как менял название раньше?

Facebook объявил о смене названия. Теперь это Meta. Создатель соцсети Марк Цукерберг объясняет решение и обещает нечто грандиозное:

«Я надеюсь, что со временем нас будут видеть как компанию-«метавселенную», и я хочу связать нашу работу и идентичность с этой целью. Определяющим качеством метавселенной будет ощущение присутствия – как будто вы находитесь рядом с другим человеком или в другом месте».

Фейсбук назван из-за альбома студентов в Гарварде

Почему в названии главной соцсети начала века есть «лицо» и «книга». Тут история отсылает к учебе Цукерберга в Гарварде. Он вел онлайн-каталог с фотографиями студентов. Университет дал ему название, которое можно перевести как: «Книга лиц». Цукерберг вспоминал, что сделал ее за неделю, и удивлялся, что в Гарварде годами приходили к этой идее.

До фейсбука у Цукерберга был еще один проект – FaceMash. Там предлагалось выбрать из двух фото более привлекательного человека. Эти фото как раз и были из студенческой базы. В Гарварде закрыли проект через несколько дней и даже грозили второкурснику Цукербергу отчислением.

Почему логотип Apple – это надкусанное, а не целое яблоко

Проект Цукерберга наделал в университете шума. И тогда он создал сайт TheFacebook.com, где студенты Гарварда могли общаться. За первые сутки там зарегистрировалось 1200 человек. Долгое время гремели споры (вплоть до судов) о том, что Цукерберг украл идею у других студентов и даже взламывал их почты. Цукерберг договорился с обвинителями и пришел к мировому соглашению.