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Марк Цукерберг
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#Facebook #Марк Цукерберг

Зачем фейсбук меняет название на Meta – спустя 16 лет? Почему вообще называется Facebook? И как менял название раньше?

час назад

Keystone Press Agency / global look press

Facebook объявил о смене названия. Теперь это Meta. Создатель соцсети Марк Цукерберг объясняет решение и обещает нечто грандиозное:

«Я надеюсь, что со временем нас будут видеть как компанию-«метавселенную», и я хочу связать нашу работу и идентичность с этой целью. Определяющим качеством метавселенной будет ощущение присутствия – как будто вы находитесь рядом с другим человеком или в другом месте».

Фейсбук назван из-за альбома студентов в Гарварде

Почему в названии главной соцсети начала века есть «лицо» и «книга». Тут история отсылает к учебе Цукерберга в Гарварде. Он вел онлайн-каталог с фотографиями студентов. Университет дал ему название, которое можно перевести как: «Книга лиц». Цукерберг вспоминал, что сделал ее за неделю, и удивлялся, что в Гарварде годами приходили к этой идее.

До фейсбука у Цукерберга был еще один проект – FaceMash. Там предлагалось выбрать из двух фото более привлекательного человека. Эти фото как раз и были из студенческой базы. В Гарварде закрыли проект через несколько дней и даже грозили второкурснику Цукербергу отчислением.

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Проект Цукерберга наделал в университете шума. И тогда он создал сайт TheFacebook.com, где студенты Гарварда могли общаться. За первые сутки там зарегистрировалось 1200 человек. Долгое время гремели споры (вплоть до судов) о том, что Цукерберг украл идею у других студентов и даже взламывал их почты. Цукерберг договорился с обвинителями и пришел к мировому соглашению.

Фейсбук однажды переименовывался. Просто убрал артикль «The»

Президентом нового стартапа стал предприниматель Шон Паркер, который помогал Цукербергу с финансовыми консультациями о фейсбуке. В 2004 году к нему подключились все университеты США.

Паркер посоветовал Цукербергу убрать артикль «The» из названия, но была проблема. Домен facebook.com уже был. Точнее – face-book.com. Его зарегистрировала компания Manx YOLAPT (спустя несколько месяцев после появления фейсбука). Она рекламировала на сайте знакомства с «русскими невестами» и маскировалась под социальную сеть.

Цукерберг судился с загадочной компанией с острова Мэн. И в итоге выкупил домен facebook.com за 200 тысяч долларов. И впервые переименовал соцсеть.

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