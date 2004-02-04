Facebook

Дата основания
4 февраля 2004 г.
Основатель
Марк Цукерберг
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Материалы
Материалы
Зачем фейсбук меняет название – спустя 16 лет? Почему вообще называется Facebook? И как менял название раньше?
#Facebook
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