Что будет с парфюмерией в России в 2022 году

Лидеры продаж среди компаний-продавцов парфюмерии не комментируют повышение цен. Создательница бренда Vdohni парфюмер Полина Казакова говорила:

«Проблемы с логистикой, а также курс евро могут стать проблемой для доставки комплектующих для производства. Это приведет к значительному подорожанию парфюмерного сырья. Но, уверена, в России быстро появятся производители стекла и фурнитуры». Казакова также утверждает, что в плане производства компонентов Россия тоже сильно повысится в уровне, но до западных производителей отечественным еще далеко.

Какой парфюмерией пользоваться сейчас

В условиях, когда иностранная часть брендов ушла с рынка, а другая стала недоступной для части людей из-за роста цен, стоит обратить внимание на отечественные фирмы-производители парфюма. Есть такие, например:

Sunny. Работает на территории России с 2000 года. Занимается онлайн-продажами.

«Крымская натуральная коллекция». Есть магазины на территории Симферополя. Можно заказать товар в любую точку России по интернет-магазину.

«Фестива». Есть доставка по России и странам СНГ.

«Сибирское здоровье». Есть магазины в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых регионах.

«Парфюмерия XXI века». Компания из Москвы, которая существует на рынке около 15 лет.

Natura Siberica. Основана в 2008 году, создает продукцию для ухода за всем телом.

Повышение цен на парфюмерию объясняется не только уходом брендов с рынка. Большую часть комплектующих, например, для духов завозят из других стран. Прямо сейчас с поставками в Россию очень сложно.