Что будет с парфюмерией в России в 2022 году
Последние новости, связанные с парфюмерией к 17 марта:
💨 США запретили ввоз 570 товарных позиций на территорию России. В это число входит и парфюмерия (туалетная вода, средства для ухода за кожей и т.д.).
💨 Евросоюз поддержал эмбарго США на ввоз предметов роскоши на территорию России (это касается и духов).
💨 Существенно сократились поставки в страну комплектующих для российской парфюмерии.
Какие бренды ушли с рынка
Вот список:
- The Estee Lauder. Закрыла магазины и запретила онлайн-продажи. Недоступны поставки в Россию.
- L’Oreal. Закрыла магазины и запретила онлайн-продажи.
- Sephora. Магазины недоступны, нет возможности приобрести продукцию онлайн.
- Chanel. Закрывает бутики в России.
- LVMH приостановила работу на территории РФ.
- Versace закрыла магазины.
- Givenchy временно закрыла бутики в России.
- Hugo Boss приостановил все продажи в России.
Что происходит с парфюмерией в России сейчас
Логичный исход ухода парфюмерных брендов в России – повышение цен на оставшуюся продукцию. Это происходит не только в центральном регионе страны, но и на ее всей территории. Вот пост с новосибирского сайта – там цены на косметику и парфюмерию подскочили в 1,5-2 раза. Консультант сетевого магазина «Золотое яблоко» в начале марта говорил о росте цен на 10%. Гендиректор Единого центра индустрии красоты Юлия Гоцуляк подчеркнула, что Wella, Sebastian, Nioxin, Londa, Matrix, L’Oreal подняли цены на 30%.
Из-за повышения цен на «Авито» пользователи продают сертификаты в то же «Золотое яблоко» за цену, которая несколько ниже номинала этого сертификата.
Лидеры продаж среди компаний-продавцов парфюмерии не комментируют повышение цен. Создательница бренда Vdohni парфюмер Полина Казакова говорила:
«Проблемы с логистикой, а также курс евро могут стать проблемой для доставки комплектующих для производства. Это приведет к значительному подорожанию парфюмерного сырья. Но, уверена, в России быстро появятся производители стекла и фурнитуры». Казакова также утверждает, что в плане производства компонентов Россия тоже сильно повысится в уровне, но до западных производителей отечественным еще далеко.
Какой парфюмерией пользоваться сейчас
В условиях, когда иностранная часть брендов ушла с рынка, а другая стала недоступной для части людей из-за роста цен, стоит обратить внимание на отечественные фирмы-производители парфюма. Есть такие, например:
- Sunny. Работает на территории России с 2000 года. Занимается онлайн-продажами.
- «Крымская натуральная коллекция». Есть магазины на территории Симферополя. Можно заказать товар в любую точку России по интернет-магазину.
- «Фестива». Есть доставка по России и странам СНГ.
- «Сибирское здоровье». Есть магазины в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых регионах.
- «Парфюмерия XXI века». Компания из Москвы, которая существует на рынке около 15 лет.
- Natura Siberica. Основана в 2008 году, создает продукцию для ухода за всем телом.
Повышение цен на парфюмерию объясняется не только уходом брендов с рынка. Большую часть комплектующих, например, для духов завозят из других стран. Прямо сейчас с поставками в Россию очень сложно.