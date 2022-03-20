Как в России поднялся спрос на презервативы и уходят ли иностранные бренды с рынка

Как и на сколько вырос спрос на презервативы

У РБК есть исследование по теме растущего спроса на презервативы в последние дни февраля и начало марта. Вот такие данные:

Если сравнивать период с 26 февраля по 6 марта 2022 года и аналогичным отрезком 2021-го, то аптечные продажи выросли на 17%.

Денежная выручка выросла на 32%. За эту неделю аптеки на продажах презервативов заработали 184,1 млн рублей.

РБК сослалось на результаты исследовательской компании NielsenIQ и заявило, что за эту неделю денежная выгода от продаж увеличилась на 11,4%, если сравнивать ее с результатами календарного года до этого.

Рост продаж фиксируют и фирмы-ресселеры:

Ozon – рост продаж на 33%.

Wildberries (отрезок с 1 по 14 марта 2022-го и 2021-го) – рост на 170%.

Рост цен на презервативы отмечается на территории всей России. Вот, например, данные по Ульяновску – некоторые ритейлеры подняли их на 50%. Краснодарские медиа говорят, что на «Яндекс.Маркете» стоимость достигает до 5 тысяч за 12 презервативов Durex Elite.