Как в России поднялся спрос на презервативы и уходят ли иностранные бренды с рынка
Середина марта-2022. Картина такая: ажиотаж вокруг сахара вырос. Ажиотаж вырос и вокруг презервативов: повышаются цены, спрос в магазине увеличивается. И это подтверждает статистика.
Как и на сколько вырос спрос на презервативы
У РБК есть исследование по теме растущего спроса на презервативы в последние дни февраля и начало марта. Вот такие данные:
- Если сравнивать период с 26 февраля по 6 марта 2022 года и аналогичным отрезком 2021-го, то аптечные продажи выросли на 17%.
- Денежная выручка выросла на 32%. За эту неделю аптеки на продажах презервативов заработали 184,1 млн рублей.
РБК сослалось на результаты исследовательской компании NielsenIQ и заявило, что за эту неделю денежная выгода от продаж увеличилась на 11,4%, если сравнивать ее с результатами календарного года до этого.
Рост продаж фиксируют и фирмы-ресселеры:
- Ozon – рост продаж на 33%.
- Wildberries (отрезок с 1 по 14 марта 2022-го и 2021-го) – рост на 170%.
Рост цен на презервативы отмечается на территории всей России. Вот, например, данные по Ульяновску – некоторые ритейлеры подняли их на 50%. Краснодарские медиа говорят, что на «Яндекс.Маркете» стоимость достигает до 5 тысяч за 12 презервативов Durex Elite.
Будет ли дефицит презервативов в России? Никто точно не может предсказать прямо сейчас. Но пресс-служба Минпромторга сообщила, что волноваться на этот счет не стоит:
«Крупнейшие страны-производители – Таиланд, Индия, Корея, Китай – поставки продукции в Российскую Федерацию не прекращали. Так, за период 2021 года основными странами экспортерами презервативов являются Таиланд, Китай, Малайзия, Индия. Поэтому дефицита этого продукта не прогнозируется».
Заявляли ли Durex и Contex хоть что-нибудь об уходе
Нет, на момент 20 марта ни одна из компаний не делала заявлений.
Как устроен в России рынок презервативов
Здесь слово учредителю предприятия по выпуску презервативов марки Torex Павлу Спичако. В интервью «Царьграду» Спичако сказал:
«Рынок презервативов принадлежит на 95% иностранным компаниям. Причем более 60% занимает английская компания Reckitt Benckiser, производящая бренды Durex, Contex, «Гусарские» и другие. Она тратит огромные деньги, чтобы никто другой не подошел к «полке». Надежды, что компания добровольно уйдет с российского рынка, нет никакой. Они входили на рынок очень жесткими методами. К примеру, если аптека не продает их презервативы, то не получает скидки на их лекарства».
Durex и Contex – два главных и самых популярных бренда в России. Дальше по узнаваемости идут Vizit и все остальные. Но какие презервативы самые качественные? На этот вопрос ответило Роскачество. В марте-2020 года организация закупила образцы 17 торговых марок 13 производителей из 8 стран: Великобритании (Ganzo, Duett), Таиланда («Гусарские», Okamoto, Contex), Китая («Гороскоп любви», «Страсть», Durex), Германии (Masculan, Sico, Vizit), США (Playboy), Индии (in Time), России («Гладиатор», Hasico, Torex), Малайзии (Viva).
Все товары исследовались по 60 показателям (49 из них связаны с безопасностью). Они были исследованы на общую токсичность и по некоторым дополнительным показателям: визуальные дефекты, герметичность, прочность на растяжение до и после теплового старения, достоверность маркировки, целостность упаковки и соответствие фактических размеров презервативов тем стандартам, которые были указаны производителем.
Получился такой рейтинг:
- Hasico.
- Okamoto.
- In Time.
- Torex.
- Vizit.
- Masculan.
- Playboy.
- Sico.
- Viva.
- Ganzo.
- Durex.
- Duett.
- «Страсть».
- «Гусарские».
- «Гороскоп любви».
- «Гладиатор».
- Contex.
Почему Contex и Durex так низко в этом рейтинге. Durex нарушает кислотно-щелочной баланс слизистых оболочек (данные Роскачества), Contex – наличие изопропанол и возможность нарушения кислотно-щелочного баланса слизистых оболочек.