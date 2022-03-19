Что будет с кормом для животных в 2022 году: растут ли цены и уходят ли иностранные бренды
Что будет с индустрией корма для животных
На данный момент наблюдаются две тенденции. Первая – отмена большей части скидок на покупки в самих магазинах. Вторая – повышение цен. Ветеринары отмечают, что из-за сложностей логистики возникли проблемы с поставкой товаров. В комплексе это сказалось и на сценах, и на наличии некоторой продукции на полках зоомагазинов.
Ветеринары по всей России подтверждают повышение цен. Например, в Новосибирске говорят, что поставщики сообщили о взлете ценников на 12%. В начале марта Forbes ссылался на «Коммерсант» и писал: некоторых специализированных кормов может не оказаться в России в ближайшее время. Сейчас есть проблемы с доставками из Европы. Но производитель «Мираторг» (бренд Winner) отметил: у России хватит ресурсов для производства нужного ассортимента.
Forbes приводит в пример слова директора ассоциации «Благополучие животных» Марии Лежневой. По ее мнению, сложность с наличием некоторых кормов в зоомагазинах также связана с ограничением Россельхознадзора на поставку кормов из некоторых стран. В организации отметили, что сейчас рассматривают налаживание контактов со странами, которые могут обеспечить стабильную поставку кормов.
Вот конкретный пример. С определенными проблемами столкнулся и редактор «Гола» Илья Егоров. Его слова:
«У нас две собаки: чихуахуа и мопс. И для обоих нужен специальный корм. Для чихуахуа мы заказываем паштет из серии Gastroentestinal (для собак с проблемным желудком). У мопса просто сухой корм с добавлением лосося, потому что на курицу у него аллергия.
Нужный нам паштет изготавливает компания Pro Plan. Это американская фирма, и с начала марта паштетов Gastroentestinal на полках магазинов стало меньше. Я с семьей живу в Москве, и трудности с этим кормом есть даже у нас. Интернет-магазины завышают цену, но через зоомагазины удалось заказать несколько банок по прежней стоимости. Продавцы порекомендовали заказать как можно больше, потому что в ближайшее время на складах такого паштета почти наверняка станет меньше.
С сухим кормом для мопса другая история. Мешок в 11 кг до ухода брендов в России стоил со скидкой 5 тысяч рублей, без скидки – 11 тысяч. Сейчас такой же мешок в интернет-магазине Ozon стоит 21 тысячу.
Напрягает предсказание ветеринара, к которому мы обращаемся с собаками. Ее дословная цитата: «Сейчас будет очень сложно, потому что лучшие корма доставляются из-за границы. В России такое качество не дает ни одна компания». Полностью подтверждаю, потому что паштет одной российской фирмы (купили пачку на день, потому что не могли найти нужный) по виду похож на переваренную колбасу. На запах он еще хуже».
Какие корма для собак ушли
- Были некоторые слухи об уходе Purina (принадлежит Nestle). Но потом Nestle объявила, что корма Purina и дальше будут поступать в Россию.
- Mars Inc., управляющая брендами Pedigree, Royal Conin и т.д., приостановила рекламу и инвестиции в Россию.
- Была информация с проблемами с доставкой корма «Акана» (дистрибьюция в Россию продукции брендов Acana, Orijen и Blitz), но позже компания развеяла эти слухи. По ее словам, европейские поставщики не остановили пересылки, но подняли цены.
- Оградилась от слухов компания Absolute Petfood (она поставляет специализированные корма GRANDORF и ONE&ONLY). Она заявила, что продолжит поставки продукции в России, но возможны изменения в ценах.
- Colgate ограничил поставки продукции в Россию. Компания владеет брендом Hill’s.
Какие корма для кошек ушли
- Были некоторые слухи об уходе Purina (принадлежит Nestle). Но потом Nestle объявила, что корма Purina и дальше будут поступать в Россию.
- Mars Inc., управляющая брендами Whiskas, Royal Conin и т.д., приостановила рекламу и инвестиции в Россию. Это значит, что поставки продолжатся, но: а) Их будет меньше; б) Иногда будут сбои из-за логистики.
- Была информация с проблемами с доставкой корма «Акана» (дистрибьюция в Россию продукции брендов Acana, Orijen и Blitz), но позже компания развеяла эти слухи. По ее словам, европейские поставщики не остановили пересылки, но подняли цены.
- Оградилась от слухов компания Absolute Petfood (она поставляет специализированные корма GRANDORF и ONE&ONLY). Она заявила, что продолжит поставки продукции в России, но возможны изменения в ценах.
- Colgate ограничил поставки продукции в Россию. Компания владеет брендом Hill’s.