Что будет с кормом для животных в 2022 году: растут ли цены и уходят ли иностранные бренды

Вот конкретный пример. С определенными проблемами столкнулся и редактор «Гола» Илья Егоров. Его слова:

«У нас две собаки: чихуахуа и мопс. И для обоих нужен специальный корм. Для чихуахуа мы заказываем паштет из серии Gastroentestinal (для собак с проблемным желудком). У мопса просто сухой корм с добавлением лосося, потому что на курицу у него аллергия.

Нужный нам паштет изготавливает компания Pro Plan. Это американская фирма, и с начала марта паштетов Gastroentestinal на полках магазинов стало меньше. Я с семьей живу в Москве, и трудности с этим кормом есть даже у нас. Интернет-магазины завышают цену, но через зоомагазины удалось заказать несколько банок по прежней стоимости. Продавцы порекомендовали заказать как можно больше, потому что в ближайшее время на складах такого паштета почти наверняка станет меньше.

С сухим кормом для мопса другая история. Мешок в 11 кг до ухода брендов в России стоил со скидкой 5 тысяч рублей, без скидки – 11 тысяч. Сейчас такой же мешок в интернет-магазине Ozon стоит 21 тысячу.

Напрягает предсказание ветеринара, к которому мы обращаемся с собаками. Ее дословная цитата: «Сейчас будет очень сложно, потому что лучшие корма доставляются из-за границы. В России такое качество не дает ни одна компания». Полностью подтверждаю, потому что паштет одной российской фирмы (купили пачку на день, потому что не могли найти нужный) по виду похож на переваренную колбасу. На запах он еще хуже».