Стрельба на улицах, поджог резиденции, уход 17 министров – на Шри-Ланке кипят протесты: нет света, операций, магазинов, инфляция – самая высокая в Азии
Сейчас Шри-Ланка часто мелькает в новостях на любом языке – там очень неспокойно из-за экономического кризиса.
Что происходит в Шри-Ланке
⚔️ 1 апреля протестующие вышли на улицы с требованием отставки президента Готабая Раджапаксы. Они подожгли военный автобус и полицейскую машину, попытались штурмовать дом президента – полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона. Не обошлось без раненых.
⚔️ Через две недели Раджапакса назначил 17 новых министров – работу потеряли многие его родственники, но брат Махинда (ему 76 лет, а самому президенту – 72) остался премьером. Сохранили посты и главы МИД и Минфина. Протесты к этому времени продолжались.
⚔️ 19 апреля полицейские открыли огонь по протестующим, которые блокировали железнодорожные пути. Один человек погиб.
⚔️ В начале мая перестали работать тысячи магазинов школ и компаний – частных и государственных. К ним присоединились водители автобусов и железнодорожных перевозчиков – был закрыт главный вокзал в столице Коломбо.
⚔️ С 7 мая в стране объявлен режим ЧС. Представитель президента объяснил это необходимостью обеспечить общественный порядок.
⚔️ 9 мая введен комендантский час. Махинда Раджапакса подал президенту прошение об отставке. Перед его резиденцией собрались сторонники правительства, призывавшие не делать этот шаг. Они были вооружены палками и деревянными прутьями, после чего напали на лагерь протестующих. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Примерно 180 человек доставлены в больницу, есть погибшие.
⚔️ В тот же день депутат от правящей партии Амаракерти Атукорала тяжело ранил двух человек, которые заблокировали его машину, а потом скрылся в соседнем здании. После этого его нашли мертвым. Полиция считает, что он застрелился.
⚔️ Еще один политик стрелял по протестующим – убил двоих и ранил пятерых.
⚔️ Также протестующие подожгли резиденцию другого члена парламента Саната Нишанта – его подозревают в нападении на протестующих. Были зафиксированы и другие атаки на резиденции.
Почему в Шри-Ланке такие беспорядки: повлияла пандемия, которая перекрыла деньги от туризма
В стране наступил самый серьезный экономический кризис с момента получения независимости в 1948 году.
Вот какие трудности были весной:
🆘 Люди не могут купить газ для бытовых нужд, в стране нет лекарств, бензина, многих продуктов питания.
🆘 Многие больницы перестали оперировать людей из-за отсутствия жизненно важных медикаментов.
🆘 По всей стране в течение 10-12 часов отключается электроэнергия, с перебоями работает телефонная связь. С начала апреля не работают уличные фонари.
🆘 В школах отменены экзамены из-за нехватки бумаги.
🆘 Есть дефицит иностранной валюты, которой нужно платить за импорт товаров.
🆘 В Шри-Ланке – девальвация местной валюты и ограничения на биржевые торги. Страна приостановила выплаты по внешнему долгу, в апреле был объявлен дефолт.
Причина жесткого экономического кризиса – последствия пандемии и рост цен на нефть. Еще раньше на туризм влияли теракты в апреле 2019 года – тогда жертвами девяти взрывов в церквях и отелях стали две сотни человек.
Но пандемия коронавируса помешала еще серьезнее. Если в 2018 году в стране отдыхало 2,3 миллиона туристов, то в пандемию к 2021 году – лишь 173 тысячи.
В 2021-м правительство запретило импорт химических удобрений под предлогом их воздействия на здоровье, но существовала и другая версия: не дать импорту истощить золотовалютные запасы страны. Без удобрений урожай упал, последствия сказались на производстве чая, впервые за долгое время пришлось импортировать рис.
К марту 2022 года инфляция в Шри-Ланке достигла 18,8% – самого высокого уровня в Азии. Цены на продукты взметнулись на треть. Через два месяца ситуация лишь ухудшилась. И повлекла за собой беспорядки и жертвы.