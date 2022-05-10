Стрельба на улицах, поджог резиденции, уход 17 министров – на Шри-Ланке кипят протесты: нет света, операций, магазинов, инфляция – самая высокая в Азии

Сейчас Шри-Ланка часто мелькает в новостях на любом языке – там очень неспокойно из-за экономического кризиса.

Что происходит в Шри-Ланке

⚔️ 1 апреля протестующие вышли на улицы с требованием отставки президента Готабая Раджапаксы. Они подожгли военный автобус и полицейскую машину, попытались штурмовать дом президента – полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона. Не обошлось без раненых.

⚔️ Через две недели Раджапакса назначил 17 новых министров – работу потеряли многие его родственники, но брат Махинда (ему 76 лет, а самому президенту – 72) остался премьером. Сохранили посты и главы МИД и Минфина. Протесты к этому времени продолжались.

⚔️ 19 апреля полицейские открыли огонь по протестующим, которые блокировали железнодорожные пути. Один человек погиб.

⚔️ В начале мая перестали работать тысячи магазинов школ и компаний – частных и государственных. К ним присоединились водители автобусов и железнодорожных перевозчиков – был закрыт главный вокзал в столице Коломбо.

⚔️ С 7 мая в стране объявлен режим ЧС. Представитель президента объяснил это необходимостью обеспечить общественный порядок.