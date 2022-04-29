В Индии аномальная жара: выше 40 градусов, бьет рекорды, мешает восполнить мировой дефицит пшеницы
Жара держится уже два месяца. Средние температуры на 5-8 градусов выше нормы
В Индии с марта сохраняется аномально высокая температура. 29 апреля в более чем 50 населенных пунктах страны температура превышала 40 градусов Цельсия, в том числе в столице Нью-Дели.
Прошедший март уже стал самым жарким в истории наблюдений (с 1901 года) со среднемаксимальной температурой 33,1 градуса. В апреле сразу несколько штатов побили температурные рекорды, и синоптики пока не ожидают похолоданий. Апрель и май – традиционно самые жаркие месяцы в Индии, предшествующие сезонам дождей. Они начинаются в июне на юге и постепенно доходят до северных штатов.
Причина происходящего – в тепловых волнах
Сильно нагретый воздух должен подниматься, а более холодный и тяжелый – оставаться возле земли. Но если нагретый воздух оказывается в области высокого давления, то оно опускает его и удерживает возле земли. Этот воздух давит на нижний слой, нагревает его и создает горячий купол. В итоге холодный воздух не проникает в него, а горячий – не выходит.
Подобные волны становятся все более частым явлением в Индо-Пакистанском регионе. Хотя прямая связь с деятельностью человека не доказана, ученые считают, что причина именно в ней – в антропогенных выбросах углерода.
Индия планировала восполнить мировой дефицит пшеницы. Но жара угрожает планам
Почти треть мирового экспорта пшеницы приходится на Украину и Россию. После 24 февраля ООН предупредила, что срыв поставок может привести к росту числа недоедающих людей на 8-13 миллионов к следующему году.
Индия на фоне этого прогнозировала рекордный уровень производства пшеницы в 2022 году (около 122 миллионов тонн), а премьер-министр Нарендра Моди говорил о готовности восполнить дефицит.
Но жара, затронувшая центральные и северные регионы, где выращивают пшеницу, угрожает этим планам. Фермер Девендра Сингх Чаухан из северного региона Уттар-Прадеш рассказал CNBC о снижении своего урожая на 60%.
ООН считает, что Индия будет одной из стран, которая сильнее всего пострадает от изменения климата, в частности от тепловых волн. В отчете организации сказано, что если изменений не наступит, то часть страны в будущем станет непригодной для жизни.