Островная страна Тонга месяц жила вообще без интернета: единственный кабель повредило извержение вулкана

Некоторые острова, находящиеся вблизи вулкана, потеряли инфраструктуру. У тех островов, которых находятся чуть дальше, смыты набережные и порты. Премьер-министр Тонги Хуакавемейлику Сиаоси Совалени сообщил, что от извержения пострадали 85% всех жителей, а доступ к пресной воде в течение некоторого времени был затруднен.

Еще одно неприятное последствие – потеря связи и уничтожение единственного интернет-кабеля. Единственный источником интернета Королевства был 840-километровый кабель между ним и Фиджи. Изначально власти Тонги думали, что неполадки были на каком-то конкретном участке, но кабель повредился в разных местах на протяжении 90 км.

Основную связь восстановили за пару недель. Интернет – к 21 января. За день инженеры провели ключевые испытания и снова дали жителям Тонги доступ в интернет.

Почему на Тонге всего один интернет-кабель

На главном острове Королевства установлено беспроводное соединение 2G, которое поддерживает спутниковая антенна, созданная инженерами и выпускниками Южнотихоокеанского университета. Но соединение медленное, поэтому основной доступ к интернету дает единственный интернет-кабель, проведенный по дну океана от Фиджи.

Но почему он всего один? Просто потому что Тонга находится далеко от континентов и островов покрупнее. Установка и обслуживание новых кабелей стоит больших денег, а у Тонги их нет. Сразу после извержения вулкана США пожертвовали 2,5 млн долларов на восстановление инфраструктуры Королевства. На эти деньги и был починен кабель.