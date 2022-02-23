Островная страна Тонга месяц жила вообще без интернета: единственный кабель повредило извержение вулкана
Главная победа современных технологий за последнее время – восстановление интернета в Королевстве Тонга. Жители островного государства целый месяц сидели без него, а теперь восстановили доступ к сети.
Стоп, почему целое государство оказалось без интернета?
14 января началось извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай (или просто Хунга-Тонга), который располагается в Тихом океане. И это был один из мощнейших взрывов в истории. NASA в своем отчете написало, что мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составляла 5-6 мегатонн. Некоторые факты из этого события:
- Взрыв был настолько сильным, что грохот был слышен даже на Аляске.
- Из-за извержения вулкана погибли три человека. Еще десятки пропали без вести.
- Извержение привело к разливу нефти во время разгрузки танкера вблизи побережья Перу.
- Извержение в сотни раз мощнее ядерного взрыва в Хиросиме.
- После извержения вулкан выбросил пепел на 40 км в высоту. Пепел и пыль рассеивались в радиусе 50 км по поверхности Земли (и океана).
- Извержение стало причиной появления цунами. В некоторых местах волны достигали высоты 1-2 метра.
Так выглядел взрыв из космоса:
Больше всех от извержения вулкана пострадало островное государство Тонга. Расположение Тонги на карте относительно вулкана:
Некоторые острова, находящиеся вблизи вулкана, потеряли инфраструктуру. У тех островов, которых находятся чуть дальше, смыты набережные и порты. Премьер-министр Тонги Хуакавемейлику Сиаоси Совалени сообщил, что от извержения пострадали 85% всех жителей, а доступ к пресной воде в течение некоторого времени был затруднен.
Еще одно неприятное последствие – потеря связи и уничтожение единственного интернет-кабеля. Единственный источником интернета Королевства был 840-километровый кабель между ним и Фиджи. Изначально власти Тонги думали, что неполадки были на каком-то конкретном участке, но кабель повредился в разных местах на протяжении 90 км.
Основную связь восстановили за пару недель. Интернет – к 21 января. За день инженеры провели ключевые испытания и снова дали жителям Тонги доступ в интернет.
Почему на Тонге всего один интернет-кабель
На главном острове Королевства установлено беспроводное соединение 2G, которое поддерживает спутниковая антенна, созданная инженерами и выпускниками Южнотихоокеанского университета. Но соединение медленное, поэтому основной доступ к интернету дает единственный интернет-кабель, проведенный по дну океана от Фиджи.
Но почему он всего один? Просто потому что Тонга находится далеко от континентов и островов покрупнее. Установка и обслуживание новых кабелей стоит больших денег, а у Тонги их нет. Сразу после извержения вулкана США пожертвовали 2,5 млн долларов на восстановление инфраструктуры Королевства. На эти деньги и был починен кабель.
На проблему со связью и интернетом Тонги обращал внимание Илон Маск. Он говорил: «В современном мире у людей должен быть доступ к связи. Мы должны помогать всем людям. Особенно тем, кто находится далеко от большой земли».
Сейчас SpaceX и Илон Маск выделили Тонге 50 станций спутниковой связи. Но полноценную работу с Королевством они еще не начали.