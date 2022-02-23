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Тонга
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#Тонга

Островная страна Тонга месяц жила вообще без интернета: единственный кабель повредило извержение вулкана

9 минут назад

Главная победа современных технологий за последнее время – восстановление интернета в Королевстве Тонга. Жители островного государства целый месяц сидели без него, а теперь восстановили доступ к сети.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай

Стоп, почему целое государство оказалось без интернета?

14 января началось извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай (или просто Хунга-Тонга), который располагается в Тихом океане. И это был один из мощнейших взрывов в истории. NASA в своем отчете написало, что мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составляла 5-6 мегатонн. Некоторые факты из этого события:

  • Взрыв был настолько сильным, что грохот был слышен даже на Аляске.
  • Из-за извержения вулкана погибли три человека. Еще десятки пропали без вести.
  • Извержение привело к разливу нефти во время разгрузки танкера вблизи побережья Перу.
  • Извержение в сотни раз мощнее ядерного взрыва в Хиросиме.
  • После извержения вулкан выбросил пепел на 40 км в высоту. Пепел и пыль рассеивались в радиусе 50 км по поверхности Земли (и океана).
  • Извержение стало причиной появления цунами. В некоторых местах волны достигали высоты 1-2 метра.

Так выглядел взрыв из космоса:

Больше всех от извержения вулкана пострадало островное государство Тонга. Расположение Тонги на карте относительно вулкана:

Расположение Тонги и вулкана, вид из космоса

Некоторые острова, находящиеся вблизи вулкана, потеряли инфраструктуру. У тех островов, которых находятся чуть дальше, смыты набережные и порты. Премьер-министр Тонги Хуакавемейлику Сиаоси Совалени сообщил, что от извержения пострадали 85% всех жителей, а доступ к пресной воде в течение некоторого времени был затруднен.

Еще одно неприятное последствие – потеря связи и уничтожение единственного интернет-кабеля. Единственный источником интернета Королевства был 840-километровый кабель между ним и Фиджи. Изначально власти Тонги думали, что неполадки были на каком-то конкретном участке, но кабель повредился в разных местах на протяжении 90 км.

Основную связь восстановили за пару недель. Интернет – к 21 января. За день инженеры провели ключевые испытания и снова дали жителям Тонги доступ в интернет.

Почему на Тонге всего один интернет-кабель

На главном острове Королевства установлено беспроводное соединение 2G, которое поддерживает спутниковая антенна, созданная инженерами и выпускниками Южнотихоокеанского университета. Но соединение медленное, поэтому основной доступ к интернету дает единственный интернет-кабель, проведенный по дну океана от Фиджи.

Но почему он всего один? Просто потому что Тонга находится далеко от континентов и островов покрупнее. Установка и обслуживание новых кабелей стоит больших денег, а у Тонги их нет. Сразу после извержения вулкана США пожертвовали 2,5 млн долларов на восстановление инфраструктуры Королевства. На эти деньги и был починен кабель.

Часть деревни, разрушенная цунами

На проблему со связью и интернетом Тонги обращал внимание Илон Маск. Он говорил: «В современном мире у людей должен быть доступ к связи. Мы должны помогать всем людям. Особенно тем, кто находится далеко от большой земли».

Сейчас SpaceX и Илон Маск выделили Тонге 50 станций спутниковой связи. Но полноценную работу с Королевством они еще не начали.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: XinHua, Roscosmos/Global Look Press
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