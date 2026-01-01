Тонга

Дата независимости
4 июня 1970 (от Великобритании)
Население
100651 человек (2016 г.)
Лента
Материалы
Материалы
В Тихом океане появился новый крохотный остров – из-за двухнедельного извержения вулкана
#Тонга
Островная страна Тонга месяц жила вообще без интернета: единственный кабель повредило извержение вулкана
#Тонга
Все материалы