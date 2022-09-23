В Тихом океане появился новый крохотный остров – из-за двухнедельного извержения вулкана

Вулкан не затихает уже почти две недели, извергаясь по несколько раз в сутки. Он выбрасывает трехкилометровые столбы пепла и пара над поверхностью воды. Но несмотря на это риски для авиации и ближайших жителей минимальны – пепел не распространится дальше нескольких километров от жерла, утверждают службы Тонги в своим соцсетях.

За шесть дней диаметр острова достиг 170 метров, за одиннадцать превысил 200 метров. На момент написания материала протяженность с севера на юг составляет 211 метров, с запада на восток – 218 метров, высота над уровнем моря – 15 метров.

И хотя такие вулканические острова зачастую оказываются неустойчивыми и смываются за несколько недель, порой они существуют десятилетиями, а на некоторых даже образуется собственная экосистема. Подобное произошло с островом Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, который образовался в 2014 году в том же регионе.

Сейсмическая активность – довольно частое явление вокруг Тонги, небольшого архипелага из 171 острова с населением около 100 тысяч человек. В январе 2022 года там произошло одно из мощнейших извержений современности, вызвавшее 15-метровое цунами, разрушившее деревни Тонги, оборвавшее связь и отрезавшее страну на несколько недель.