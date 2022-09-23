В Тихом океане появился новый крохотный остров – из-за двухнедельного извержения вулкана
В Тихом океане проходит один из крупнейших вулканических поясов, некоторые части которого порой извергаются. Из-за этого там уже образовалось множество вулканических островов от Новой Зеландии до Японии, а теперь, в сентябре 2022 года, появился еще один небольшой остров.
Новый остров возник в юго-восточной части Тихого океана между Новой Зеландией и Тонгой, где самая высокая в мире плотность подводных вулканов. 10 сентября один из них, Хоум Риф, проснулся, стал извергать лаву и всего за одиннадцать часов образовал массив суши.
На снимках из космоса видно, как от вулкана Хоум Риф расходятся потоки обесцвеченной воды, образующейся из-за взаимодействия лавы с морской водой. Этот вулкан и прежде извергался, образовывая сушу, но в этот раз извержение интенсивнее.
Вулкан не затихает уже почти две недели, извергаясь по несколько раз в сутки. Он выбрасывает трехкилометровые столбы пепла и пара над поверхностью воды. Но несмотря на это риски для авиации и ближайших жителей минимальны – пепел не распространится дальше нескольких километров от жерла, утверждают службы Тонги в своим соцсетях.
За шесть дней диаметр острова достиг 170 метров, за одиннадцать превысил 200 метров. На момент написания материала протяженность с севера на юг составляет 211 метров, с запада на восток – 218 метров, высота над уровнем моря – 15 метров.
И хотя такие вулканические острова зачастую оказываются неустойчивыми и смываются за несколько недель, порой они существуют десятилетиями, а на некоторых даже образуется собственная экосистема. Подобное произошло с островом Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, который образовался в 2014 году в том же регионе.
Сейсмическая активность – довольно частое явление вокруг Тонги, небольшого архипелага из 171 острова с населением около 100 тысяч человек. В январе 2022 года там произошло одно из мощнейших извержений современности, вызвавшее 15-метровое цунами, разрушившее деревни Тонги, оборвавшее связь и отрезавшее страну на несколько недель.