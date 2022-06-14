Канада и Дания 30 лет вели странную «войну виски» из-за необитаемого острова – высаживались там по очереди и оставляли алкоголь в знак владения
Остров Ханса (Hans Island) в Арктике необитаем, на нем нет полезных ископаемых, а площадь составляет всего 1,3 километра. И тем не менее между Данией и Канадой почти 30 лет продолжался территориальный спор за землю. Теперь же его официально завершают.
МИД Дании анонсировал, что остров поделят между странами, проведя границу по ущелью. Таким образом у Канады и Дании появится сухопутная граница, а вдобавок к ней расширится и морская граница.
«Самый вежливый конфликт» с виски и шнапсом
Остров Ханса между Гренландией (входит в Датское королевство) и Канадой. Конфликт хоть и называют войной, но фактически это было безобидное противостояние двух стран. Он сводится к тому, что датчане приплывают и устанавливают свой флаг, потом приплывают канадцы и меняют на свой – и так далее. В истории этот конфликт известен как «война виски» (whiskey war) из-за особых ритуалов, соблюдавшихся военными.
Когда на остров прибывали датчане, они оставляли бутылку датского шнапса и табличку с надписью «Добро пожаловать в Данию». Когда после них прибывали канадцы – они выпивали шнапс, оставляли бутылку канадского виски и табличку с надписью «Добро пожаловать в Канаду». The New York Times иронически писала о конфликте: «Все сводится к правилу «приноси свой алкоголь».
Формально остров был гренландским – но это соглашение аннулировали
- История началась в XIX веке, когда Британия передала Канаде арктические территории, но остров включить в них забыла. Тогда он отошел Гренландии, но после Второй мировой войны решение по нему аннулировали;
- В 1970-х страны договорились о водной границы через пролив Нэрс, а статус неопределенного острова решили обговорить отдельно – но так и не сделали этого;
- Через десять лет Канада выдала своей нефтяной компании право на открытие научного лагеря на острове. Это не понравилось Дании – на остров прилетел датский министр по делам Гренландии и установил там датский флаг;
- С этого момента одни устанавливали свой флаг, а другие меняли его на свой.
Канада и Дания призывают так к мирному решению вопросов
Дания признает, что остров не имеет решающего значения для деятельности в регионе. В его недрах нет полезных ископаемых, он представляет собой безжизненную скалу. Поэтому соглашение носит скорее символический характер: страны таким образом призывают мир к ненасильственному урегулированию территориальных споров.
«Это четкий сигнал для мира. Полезно попрактиковаться в заключении демаркационных соглашений, которые, возможно, занимали слишком много времени», – сказал Йепп Страндсбьерг специалиста по арктической безопасности.
т