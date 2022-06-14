Канада и Дания 30 лет вели странную «войну виски» из-за необитаемого острова – высаживались там по очереди и оставляли алкоголь в знак владения

Остров Ханса (Hans Island) в Арктике необитаем, на нем нет полезных ископаемых, а площадь составляет всего 1,3 километра. И тем не менее между Данией и Канадой почти 30 лет продолжался территориальный спор за землю. Теперь же его официально завершают.

МИД Дании анонсировал, что остров поделят между странами, проведя границу по ущелью. Таким образом у Канады и Дании появится сухопутная граница, а вдобавок к ней расширится и морская граница.