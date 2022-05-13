Что такое нейтральные воды: кто их контролирует, где они находятся и что там можно делать

Что вообще означают нейтральные воды

Важно понимать, что в международном праве нет термина «нейтральные воды». Это неофициальное определение, которым называется территория воды (океана, моря, проливов), которая не принадлежат ни одному из государств. Также нейтральные воды часто называются международными.

На самом деле любые воды можно назвать международными, поскольку суда могут заплывать на территории, прилегающие к побережьям стран, имея специальное разрешение. То же самое и с самолетами – они могут летать над любыми водами с одобрения стран-владельцев. Но в нейтральных водах товарные суда и транспортные средства могут спокойно перемещаться над ними и по ним, не нарушая никаких правил и не спрашивая разрешения у близлежащих государств.

Вот наглядный пример использования нейтральных вод. До конца февраля самолеты из Москвы летали в Калининград над территориями Белоруссии, Латвии и Литвы. После этого маршрут усложнился – теперь воздушным транспортным средствам приходится летать в Калининград над нейтральными водами Балтийского моря.