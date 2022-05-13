Что такое нейтральные воды: кто их контролирует, где они находятся и что там можно делать
Что вообще означают нейтральные воды
Важно понимать, что в международном праве нет термина «нейтральные воды». Это неофициальное определение, которым называется территория воды (океана, моря, проливов), которая не принадлежат ни одному из государств. Также нейтральные воды часто называются международными.
На самом деле любые воды можно назвать международными, поскольку суда могут заплывать на территории, прилегающие к побережьям стран, имея специальное разрешение. То же самое и с самолетами – они могут летать над любыми водами с одобрения стран-владельцев. Но в нейтральных водах товарные суда и транспортные средства могут спокойно перемещаться над ними и по ним, не нарушая никаких правил и не спрашивая разрешения у близлежащих государств.
Вот наглядный пример использования нейтральных вод. До конца февраля самолеты из Москвы летали в Калининград над территориями Белоруссии, Латвии и Литвы. После этого маршрут усложнился – теперь воздушным транспортным средствам приходится летать в Калининград над нейтральными водами Балтийского моря.
Кому принадлежат нейтральные воды
Никому – ни одному из государств. Ни одна страна не в праве распространять свой суверенитет на территориях нейтральных вод. Любое судно может беспрепятственно пересекать их, вести там научную, техническую и торговую деятельность. Страны могут спокойно устанавливать там кабели и провода или возводить искусственные острова и другие установки.
Где находятся нейтральные воды
Конвенция по морскому праву предусматривает морскую зону до 12 морских миль (19,7 км) от берега. На этом расстоянии прибрежное государство может действовать согласно своим законам и принятой юрисдикции, контролировать деятельность судов других стран. Есть еще одна важная морская зона – исключительная экономическая зона (ИЭЗ). Она составляет 200 морских миль от берега (до 322 км). Если водные границы зоны двух стран пересекаются, то это частный случай – о нем страны договариваются самостоятельно.
Нет точной цифры, которая показывает процентное соотношение нейтральных вод к общей площади мирового океана. Страны в основном ориентируются по расстоянию в 12 морских миль – там они полностью контролируют действия своих и иностранных судов. Такой рисунок дан в статье Википедии. Мы не можем быть на 100% уверены в корректности карты, но приблизительно она выглядит именно так. Голубой цвет означает ИЭЗ, синий – нейтральные воды.
В нейтральных водах можно делать что угодно или там кто-то контролирует законы?
В современном мире пиратство все еще существует. И происходит оно чаще всего именно в нейтральных водах. Если пиратский корабль заплывает в воду какой-либо страны, то она может беспрепятственно атаковать любым возможным оружием. В нейтральных водах с этим сложнее, но действия пиратов также могут пресекаться.
В 2017 году состоялась конвенция ООН, на которой рассматривались вопросы по морскому праву. В результате ее подписали 160 стран. Согласно одному из правил, в отношении судна или самолета, на которых совершались преступления в нейтральных зонах, действуют законы страны, которой они принадлежат. Что касается пиратства, здесь есть отдельный пункт – любая страна в праве проводить операции по борьбе с ним.
Есть четкие пункты, которые обозначают некоторые действия сторон как враждебные:
- Захват судов или умышленное изменение их курсов;
- Размещение военных баз, подготовку к нападению на другие страны/судна других стран;
- Установка мин;
- Нападение на лица и объекты.
Судна, проходящие по нейтральным водам, обязаны поставить флаг своей страны для опознавания (либо сделать графическую метку). Если они не делают это, то согласно конвенции по морскому праву, это считается нарушением.