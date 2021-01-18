Как провести 76 дней в океане на резиновой лодке: драться с акулой, есть сырую рыбу и чуть не сойти с ума. История одного кораблекрушения

Кто такой Каллахэн

Стивен Каллахэн – американский яхтсмен, который перенял хобби от отца. Он работал судостроителем, а в свободное время он конструировал яхты и писал для тематических журналов.

«Это всегда было и останется моей страстью. Больше всего в жизни я люблю точность, а проектирование яхт – это очень точное занятие. Тут важно рассчитать все: изгибы, углы, все необходимые материалы».

Каллахэн работал для многих изданий (печатался даже в Times), но постоянная ставка у него была только в Cruising World. Оно писало про яхтенный спорт, и оттуда Каллахэн по-настоящему заразился этим видом.

«Я доставал детали на свободных рынках и придумывал собственные яхты. У меня было несколько. С ними мне помогали друзья и иногда коллеги. Я никогда не задумывался о профессиональной карьере. Просто хотел кататься».

Каллахэн участвовал в любительских соревнованиях. В гонках не побеждал, но все равно кайфовал. В сентябре-1981 он выплыл из Ньюпорта на новой яхте ради гонки через Атлантический океан.

Но Каллахэн выбыл из гонки из-за повреждения корпуса, доплыл до Испании и занялся ремонтом на пару недель. В январе 1982-го он выплыл обратно в США.

И пропал.