Как провести 76 дней в океане на резиновой лодке: драться с акулой, есть сырую рыбу и чуть не сойти с ума. История одного кораблекрушения
Минус 20 кг, сражение с акулой и около 3,5 тысяч км пути – это история яхтсмена Стивена Кэллахэна, который прожил в открытом море 76 дней. Все случилось из-за катастрофы.
Кто такой Каллахэн
Стивен Каллахэн – американский яхтсмен, который перенял хобби от отца. Он работал судостроителем, а в свободное время он конструировал яхты и писал для тематических журналов.
«Это всегда было и останется моей страстью. Больше всего в жизни я люблю точность, а проектирование яхт – это очень точное занятие. Тут важно рассчитать все: изгибы, углы, все необходимые материалы».
Каллахэн работал для многих изданий (печатался даже в Times), но постоянная ставка у него была только в Cruising World. Оно писало про яхтенный спорт, и оттуда Каллахэн по-настоящему заразился этим видом.
«Я доставал детали на свободных рынках и придумывал собственные яхты. У меня было несколько. С ними мне помогали друзья и иногда коллеги. Я никогда не задумывался о профессиональной карьере. Просто хотел кататься».
Каллахэн участвовал в любительских соревнованиях. В гонках не побеждал, но все равно кайфовал. В сентябре-1981 он выплыл из Ньюпорта на новой яхте ради гонки через Атлантический океан.
Но Каллахэн выбыл из гонки из-за повреждения корпуса, доплыл до Испании и занялся ремонтом на пару недель. В январе 1982-го он выплыл обратно в США.
И пропал.
Посреди ночи дно яхты пробилось. Каллахэн успел схватить надувной плот и сбежать
Даже сам Каллахэн не знает точную причину.
«Где-то через неделю после старта моего возвращения домой начался шторм. Я вообще не волновался, ведь яхта отремонтирована. Мне нужно было лишь переждать бурю.
Я проснулся поздно ночью, когда вода накрыла меня в каюте. По шуму понял: яхта идет ко дну. Что я тогда чувствовал? Страх, панику. И даже немного веселья: забавно, что по всей яхте стояла куча камер, которые фиксировали каждую минуту путешествия. Но никто теперь не увидит это крушение.
Я не знаю, почему яхта начала тонуть. Вероятно, в нее врезалась акула или кит».
Единственное, что он тогда успел, – нырнуть в затопленный кабинет управления. Каллахэн схватил резиновый спасательный плот (надувается автоматически после открытия клапана) и сразу же выплыл. На тот момент почти вся яхта ушла под воду.
Каллахэн остался на плоту, на котором нельзя вытянуться в полный рост. Из вещей – только хилый запас экстренного оборудования. Еды и воды – на несколько дней.
Так он провел более двух месяцев.
Как он выживал: охотился на рыб с гарпуном, отбивался от акулы и штопал лодку вилкой
Как Каллахэн провел эти 76 дней.
• В книге Каллахэн писал: первые два дня – самые тяжелые. Тем более перед стартом путешествия он развелся, а бизнес завис в кризисе.
«Я много плакал и грустил, но ни разу не думал о самоубийстве».
• Чтобы не сойти с ума, Каллахэн все время вел дневник в небольшом блокноте.
• Когда закончилась пресная вода, он занялся изучением опреснителя. Хотя раньше даже не знал, как эта штука вообще работает. В процессе он даже сломал его. И потом клеил изолентой, которая лежала в спасательном рюкзаке. На это ушли все ее запасы.
Каково это − переплыть озеро в 56 км за полдня ради личного вызова. Рассказывает олимпийский пловец в открытой воде
• Когда закончилась еда, он начал ловить рыбу гарпуном. Поймал только на второй день. И долго думать, что делать с сырой рыбой. Сначала брезговал пытался высушить ее на солнце. Но потом голод победил, и Каллахэн все-таки ел сырую.
«Отсутствие элементарных условий для комфортной жизни делает из человека зверя. Рыбы были моей единственной пищей долгое время. И единственными живыми существами, окружавшими меня. В какой-то момент я даже называл их в шутку друзьями».
За все время он поймал 12 дорад и 12 спинорогов.
• Однажды на плот напала акула. Каллахэн отбивался гарпуном. Акула лупила в дно и пыталась вытолкнуть его за борт. Каллахэн так рьяно махал единственным оружием, что акула отстала, даже не повредив борт.
• Зато это сделала рыба, на которую он охотился. Крупная, она дернулась от удара гарпуна, обломала наконечник острия и продырявила им нижний ярус лодки.
Каллахэн двое суток надувал нижний ярус ручным насосом. Получалось слабо. Тогда он заштопал дырку с помощью вилки – сделал аккуратные отверстия и перекрыл пробоину железным корпусом.
• Да, срок эксплуатации такой лодки – всего сорок дней. Где-то через 50 дней дрейфа соленая вода начала разъедать корпус. На теле самого Каллахэна под воздействием такой дозы соли образовывались язвы.
• Каллахэн держал пачку сигнальных ракет на случай, если рядом проплывут большие корабли. Первый проплыл (в миле от него) спустя две недели – Каллахэн моментально выстрелил. Его никто не заметил.
Так мимо проплыли девять кораблей. В книге он предположил, что они не увидели из-за бликов воды и не услышали из-за морского шума.
• «Когда я заплыл в тропические воды, стало жарче. Я часто замечал, что схожу с ума: голод, постоянная жажда, соль – все это влияло на меня. Опреснитель сломался. Я чувствовал, что умираю.
У меня еще раз лопнула лодка. Я думал, что это конец. Я плакал и думал, что умру через пару часов. Но потом я собрался и починил лодку. Это была моя главная победа в жизни».
• На 76-й день дрейфа показалась земля. Каллахэн уже с трудом понимал происходящее. Когда океан дотащил лодку до суши, он был без сознания.
20 апреля 1982 года рыбаки его нашли недалеко от Гвадепулы. Вся лодка была покрыта птичьими останками, а вокруг кружили стаи птиц. Это и привлекло внимание рыбаков. Они подобрали Каллахэна, привели в сознание, напоили пресной водой и отвезли в больницу.
Что было дальше: новая жена, лейкемия и съемки фильма
За 76 дней в открытом море Каллахэн похудел на 20 кг. После возвращения домой он вернулся к работе и даже не забросил яхтенный спорт.
Об этой истории Каллахэн говорил так:
«Вы намного сильнее и выносливее, чем думаете. Я разговаривал с людьми, которые когда-то попадали примерно в такое же положение. И все они не жалеют, что это произошло именно с ними. Я тоже. Я познал себя и познал мир».
Каллахэн женился еще раз. Он регулярно приходил на лекции в судостроительные университеты США и рассказывал студентам о своем опыте. Еще Кэллахан пережил лейкемию. «Я отпраздновал тридцатилетие в Атлантическом океане. Шестидесятилетие я встретил в больничной койке, когда боролся с лейкемией».
Но главным событием считает участие в фильме «Жизнь Пи».
«Однажды Энг Ли позвонил мне и предложил поучаствовать в его фильме. Я не знал ни тематику, ни задачи, но тут же согласился. Только потом мне сказали, что речь об огромном проекте «Жизнь Пи». Я делал для них крепления, помогал с декорациями, показывал героям, как правильно вести себя в воде.
После съемок Ли спросил меня о впечатлениях. Я гордо сказал: «Это было круче, чем 76 дней в открытом море».
Хотя все на свете круче 76 дней одиночества и опасности, если ты занимаешься любимым делом, а рядом любимые люди».