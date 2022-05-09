Пара из США год живет в путешествиях на морских лайнерах – «потому что это выгоднее ипотеки»
Ричард и Анжелина Берк обожают морские путешествия. Ричард – бывший моряк, который после ухода на пенсию продолжил плавать уже на лайнерах. Его жена, бухгалтер Анжелина, говорит, что посещать другие страны гораздо лучше по воде, чем в самолете. Она так узнает мир с 1992 года.
Раньше эти путешествия были раз в год или реже, но после 50 Берк рассчитали: жить на лайнерах выгоднее, чем в обычной квартире, выплачивая ипотеку. Но это конкретно их случай: у Берк есть программа лояльности, которая позволяет путешествовать дешево.
Один день морского круиза стоит 89 долларов на человека. Сколько стоит выплата их ипотеки, Берк не рассказывали.
Берк бросили работу. Семья живет на сбережения и деньги, которые получит с продажи дома в Сиэтле. По их словам, они начали бесконечное путешествие с двумя чемоданами – и за год считанные разы ночевали в отеле, а не на лайнере.
Их план – каждый месяц менять страну и плыть в новом месте. И так – всю оставшуюся жизнь. Берк говорит, что такое путешествие не напрягает: не нужно думать о бронировании отелей, решать проблемы с транспортом – все заранее определено и главное – укладывается в рамки бюджета.
Многие страны Берк посещали несколько раз. Их любимые места: Сингапур, Италия, Канада, Исландия и Багамы.
Советы семьи Берк, как долго путешествовать по морю
- Хорошо подумайте, прежде чем отправляться в долгий круиз. Или попробуйте недолгое морское путешествие. Это далеко не для всех.
- Следите за программами лояльности и скидками.
- Оставайтесь в одной стране как можно дольше. Это поможет сэкономить.
- Бронируйте внутренниекаюты или самые дешевые номера.
- Не увлекайтесь алкоголем, азартными играми (на круизах часто есть казино) и бездумным шопингом. Долгий круиз – это образ жизни, а не праздник.
- Путешествуйте налегке, не нужно брать много вещей. Все необходимое можно купить везде.