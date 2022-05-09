Пара из США год живет в путешествиях на морских лайнерах – «потому что это выгоднее ипотеки»

Один день морского круиза стоит 89 долларов на человека. Сколько стоит выплата их ипотеки, Берк не рассказывали.

Берк бросили работу. Семья живет на сбережения и деньги, которые получит с продажи дома в Сиэтле. По их словам, они начали бесконечное путешествие с двумя чемоданами – и за год считанные разы ночевали в отеле, а не на лайнере.