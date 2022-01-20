Путешественник отпилил себе пальцы после Северного полюса, пробежал 7 марафонов за 7 дней на 7 континентах после инфаркта и покорил Эверест в 65 лет
Британский путешественник Ранульф Твислтон-Викем-Файнс еще в 1984 году получил от Книги рекордов Гиннесса звание величайшего из живущих исследователей мира. Его история – это жизнь, напичканная приключениями в разных частях планеты.
Он был первым человеком, который обошел Землю по нулевому меридиану и потом по 180-му, побывав на Южном и на Северном полюсах. Идею Трансглобальной экспедиции ему подсказала жена, которая всегда поддерживала экстремальные идеи. Путь длился три года, а деньги для нее собирались семь лет.
К тому времени Файнс уже был известен после исследования Белого Нила и норвежского ледника Юстедальсбреен. Но Трансглобальная экспедиция перекрыла все. После этого было еще много активностей вроде поиска затерянного города и покорения Антарктиды. «Мне нравилось преодолевать трудности и побеждать конкурентов, которыми обычно оказывались норвежцы», – просто объяснял он.
Мы собрали только его самые невероятные истории, а их уже столько, что непонятно: как столько потрясений может выдержать один человек.
Файнс отморозил кончики пальцев и после больницы сам резал их несколько дней дома
Сани провалились на тонком льду, Файнс долго их вытаскивал и из-за этого сильно обморозил верхние фаланги пальцев. Температура воды – минус один градус, а температура воздуха – минус 63. Когда он попал в больницу, врачи уже ничего не могли – ткань отмерла, а кровообращение к пальцам остановилось. Оставалась только ампутация. И даже она давалась непросто: чтобы провести операцию, хирурги стали ждать пять месяцев для правильного восстановления еще здоровой ткани вокруг омертвевшей.
Боль утомила Файнса настолько, что однажды он сам отпилил отмороженные кончики пальцев электрическим лобзиком. На это ушло несколько дней. При этом Файнс активно употреблял кофе, боясь потерять бодрость и отключиться от бессилия. Есть версия, что Файнс занялся этим еще и из-за слишком дорогостоящей (около $9000) операции. Сам процесс самостоятельного удаления фаланг он позже описывал подробно и со всеми делился рассказом.
Уже спустя четырнадцать лет 70-летний Файнс отправился в экспедицию, чтобы пересечь Антарктиду зимой, и снова получил проблему обморожения: снял перчатку, чтобы починить палку – чуть не обморозил руку. Потребовалась эвакуация.
Пробежал семь марафонов после двойной операции на сердце. Без пульсометра
В 2003 году Файнс перенес операцию двойного коронарного шунтирования из-за сердечного приступа. Но через несколько месяцев поучаствовал в Land Rover 7x7x7 Challenge. Это семь марафонов на семи континентах за семь дней. Как это было:
- 26 октября: Патагония - Южная Америка
- 27 октября: Фолклендские острова - Антарктида.
- 28 октября: Сидней — Австралия.
- 29 октября: Сингапур – Азия.
- 30 октября: Лондон — Европа.
- 31 октября: Каир — Африка.
- 1 ноября: Нью-Йорк — Северная Америка.
Кардиолог разрешил Файнсу бег при пульсе не более 130 ударов в минуту, но тот забыл пульсометр и бегал наугад. Файнс все выдержал, но позже признался: вернувшись в прошлое, он бы еще раз на такое не согласился. Особенно тяжелым был четвертый марафон – слишком высокие влажность и уровень загрязнения воздуха.
Стал самым возрастным британцем на Эвересте. С третьей попытки
- В 2005-м до вершины оставалось примерно 350 метров, но подвело сердце.
- В 2008-м осталось пройти около 400 метров – теперь подвела плохая погода.
- В 2009-м Файнс добился своего.
Эверест он покорил в 65 лет. Заодно и стал единственным в мире человеком, кто забрался на Эверест и побывал на обоих полюсах.
Как он объясняет такую страсть и есть ли у него страхи
Несколько цитат для понимания характера Файнса:
«Если во всем этом есть безумие, пусть бы мне кто-то на это указал. Люди, которые отправляются в такого рода экспедиции, обладают необходимыми физическими данными и нужными техническими навыками. Они спокойны, у них стабильная психика, чтобы справиться со стрессом. И совсем не сумасшедшие. Если они потерпят неудачу, то это сделает кто-то другой. А экспедиции очень тщательно спланированы и вполне осуществимы».
«Не очень люблю самоанализ, философию или психологию. Они ведут к плохим и опасным гипотезам. Я сам могу привести конкретные причины и следствия. Например, из-за травли в школе я занялся боксом, что было правильным шагом, чтобы противостоять давлению. Бокс заставил меня полюбить соревновательный вид спорта. Плюс глубокое восхищение моим отцом, которого я никогда не видел, но о котором моя мать много говорила, направило меня в армию, и осознание того, что я никогда бы не пошел по его стопам, привел меня к тому, чем я занимаюсь сейчас».
«Мои самые страшные дневные кошмары – что меня застрелят или ранят так, что я стану недееспособным или импотентом. Это же люди хотят нанести тебе ущерб, а не трещины в ледниках. Для меня стая воющих футбольных болванов куда страшнее, чем стая волков в канадском лесу».
Сейчас Файнсу 77 лет. После смерти жены он женился снова, а 16 лет назад у него родилась дочь.