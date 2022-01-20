Путешественник отпилил себе пальцы после Северного полюса, пробежал 7 марафонов за 7 дней на 7 континентах после инфаркта и покорил Эверест в 65 лет

Британский путешественник Ранульф Твислтон-Викем-Файнс еще в 1984 году получил от Книги рекордов Гиннесса звание величайшего из живущих исследователей мира. Его история – это жизнь, напичканная приключениями в разных частях планеты.

Он был первым человеком, который обошел Землю по нулевому меридиану и потом по 180-му, побывав на Южном и на Северном полюсах. Идею Трансглобальной экспедиции ему подсказала жена, которая всегда поддерживала экстремальные идеи. Путь длился три года, а деньги для нее собирались семь лет.

К тому времени Файнс уже был известен после исследования Белого Нила и норвежского ледника Юстедальсбреен. Но Трансглобальная экспедиция перекрыла все. После этого было еще много активностей вроде поиска затерянного города и покорения Антарктиды. «Мне нравилось преодолевать трудности и побеждать конкурентов, которыми обычно оказывались норвежцы», – просто объяснял он.

Мы собрали только его самые невероятные истории, а их уже столько, что непонятно: как столько потрясений может выдержать один человек.