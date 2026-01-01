Ранульф Файнс

Дата рождения
7 марта 1944 г.
Инфо
Британский путешественник, обладатель ряда рекордов на выносливость
Лента
Материалы
Материалы
Путешественник отпилил себе пальцы после Северного полюса, пробежал 7 марафонов за 7 дней на 7 континентах после инфаркта и покорил Эверест в 65 лет
#Ранульф Файнс
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