Как Британия выселила жителей островов Чагос за тысячи км из-за строительства военной базы – они 50 лет ждут возвращения
Жители островов Чагос больше 50 лет не могут вернуться домой. Их депортировали оттуда из-за строительства военной базы, но даже спустя полвека они сохраняют память о доме и поддерживают свою идентичность.
Острова имеют стратегическое значение – поэтому на них построили базу
Острова Чагос выглядят на карте как множество крохотных точек, разбросанных посреди Индийского океана. В колониальное время на них выращивали кокосовые плантации, но с поляризацей мира в XX веке они приобрели важнейшее стратегическое значение.
Расположенные между восточным берегом Африки, Ближним Востоком и Юго-Восточной Азией, они позволяли контролировать сразу несколько регионов, что было особенно ценно во времена Холодной войны. Именно по этой причине Британия отделила их от Маврикия незадолго до того, как он получил независимость в 1968 году, а после этого отдала самый большой остров США под строительство военной базы.
Местных депортировали – зачастую они оказывались в нищите
Чтобы строительство базы не вызвало споров, которые могли привести к движениям за независимость, британские власти стали выселять местное население. Сначала они запретили возвращаться тем, кто выехал с островов, затем ограничили доставку продуктов, чем сильно усложнили жизнь местным, а после этого насильно вывезли население.
«Когда мы получили сообщение, мы сказали, что не хотим уезжать, но у нас не было выбора. Многие хотели остаться, но доставка продуктов была остановлена и врачей и медсестер не было», – вспоминала Лизетт Талате.
Жителей вывозили в основном на Маврикий, обещая жилье и компенсацию. Но на деле они оказывались в нищете, без работы, жили в доках и сталкивались с дискриминацией со стороны местного населения. Обещанные деньги от британского правительства поступили только годами позже после судебных тяжб – но не могли сильно изменить положение.
Часть депонированного населения уехала в Великобританию, но большинство осталось на Маврикии. В живых остается все меньше людей, заставших сознательную жизнь на Чагос, но это не мешает их потомкам, выросшим вдали от исторической родины, поддерживать память о ней.
У островов Чагос есть своя сборная – она выступает в независимых чемпионатах
Футбольная сборная островов Чагос появилась в Британии около 20 лет назад. Она начинала как любительская команда, играющая в локальных лигах, но со временем заявилась в CONIFA – конфедерацию независимых футбольных ассоциаций, проводящую собственный чемпионат мира. В нее входят Тибет, сборная Закарпатья с этническими венграми, Абхазия, Сапми (часть Финляндии), Сардиния, Кашмир и другие регионы.
Чагос впервые сыграли на независимом ЧМ в 2016 году в Абхазии. Они проиграли все матчи, но все равно радовались участию, поскольку смысл такого ЧМ не в победе.
«Когда мы поехали в Абхазию, многие не знали о нас, а потом узнали. Мы хотим показать, через что мы прошли, через что прошли наши семьи, откуда мы родом. Один из способов, которым мы должны показать свою индивидуальность, – это футбол», – говорит защитник Иванов Леонс.
В 2019 году у команды появился новый тренер Джимми Феррар – белый британец, тренировавший полупрофессиональные клубы. Он пообещал, что поможет улучшить сборную – и уже через два года она выиграла World Unity Football Alliance.
ООН требует вернуть острова, но Британия сопротивляется
Местному населению запрещено возвращаться на родину. Исключение произошло в феврале 2022 года, когда пять выходцев с Чагос впервые попали туда не под надзором Британии. Они приплыли туда в составе миссии, которая занималась демаркацией морского дна между Маврикием и Мальдивами. Все это происходило на фоне дипломатического противостояния между Великобританией и Маврикием из-за права собственности на остров.
Международный суд и большинство стран ООН считают Чагос частью Маврикия, но Британия пока не возвращает их. Она обязуется вернуть их, когда территория больше не потребуется для оборонных целей. Когда это произойдет, неизвестно.