Как Британия выселила жителей островов Чагос за тысячи км из-за строительства военной базы – они 50 лет ждут возвращения

Местных депортировали – зачастую они оказывались в нищите

Чтобы строительство базы не вызвало споров, которые могли привести к движениям за независимость, британские власти стали выселять местное население. Сначала они запретили возвращаться тем, кто выехал с островов, затем ограничили доставку продуктов, чем сильно усложнили жизнь местным, а после этого насильно вывезли население.

«Когда мы получили сообщение, мы сказали, что не хотим уезжать, но у нас не было выбора. Многие хотели остаться, но доставка продуктов была остановлена и врачей и медсестер не было», – вспоминала Лизетт Талате.

Жителей вывозили в основном на Маврикий, обещая жилье и компенсацию. Но на деле они оказывались в нищете, без работы, жили в доках и сталкивались с дискриминацией со стороны местного населения. Обещанные деньги от британского правительства поступили только годами позже после судебных тяжб – но не могли сильно изменить положение.

Часть депонированного населения уехала в Великобританию, но большинство осталось на Маврикии. В живых остается все меньше людей, заставших сознательную жизнь на Чагос, но это не мешает их потомкам, выросшим вдали от исторической родины, поддерживать память о ней.