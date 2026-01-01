Шри-Ланка

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Государство в Южной Азии, на одноименном острове у юго-восточного побережья Индостана
Население
21 919 000 чел. (2020 г.)
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Материалы
Как девушка из России живет на Шри-Ланке: дефолт, панические атаки после терактов, поиск жены через объявления в газете, сингальский язык
#география
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