The International
Team Spirit
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#The International #Team Spirit

Стример сбрил брови и волосы в прямом эфире на твиче – это реакция на победу Team Spirit на The International

вчера, 21:31
Александр Плеханов

Влад SilverName Синотов – профессиональный игрок и стример по игре Hearthstone. Он представляет команду Team Spirit. Обычно SilverName стримит Hearthstone на твиче, но во время The International 10 получил разрешение на стрим Dota 2. Он смотрел и комментировал игры с участием Team Spirit вместе с другими стримерами.

Перед стартом финальной игры на The International SilverName пообещал: если Team Spirit победит PSG.LGD со счетом 3:0, он сбреет брови и пострижется в прямом эфире. Другое обещание было таким: если Team Spirit побеждает с любым счетом, то он стрижется и оставляет брови. Team Spirit вела со счетом 2:0, но в итоге победила на турнире со счетом 3:2.

Team Spirit победила на The International 10. Это главный турнир сезона в Dota 2

Обычно трансляции на канале SilverName смотрят 15-20 тысяч человек. Когда стример стригся, за этим смотрели более 45 тысяч зрителей. В пиковый момент их было более 50 тысяч.

SilverName начал стрижку обычными ножницами: 

Потом взял бритву – попробовал ей:

Дальше перешел на брови, хотя мог этого не делать:

Итог: 

Через час SilverName опубликовал у себя в телеграм-канале такое фото в форме Team Spirit:

телеграм-канал SilverName

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Канал SilverName на твиче
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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