Вся история Spotify в России: за два года от прихода на рынок и рекордов по пользователям до закрытия офиса
7 апреля Spotify разослал всем российским пользователям одно и то же письмо, в котором предупредил о приостановке работы в России с 11 апреля 2022-го на неопределенный срок. Компания предлагает скачать данные профиля (но не саму музыку) или вообще удалить профиль.
Spotify провел в России два года. Вот полная хронология этого периода:
• 15 июля 2020 года. Spotify объявил о начале работы в России. В этот же день он так же открылся для Казахстана, Белоруссии, Украины, Словении, Албании, Хорватии и некоторых других стран.
• 29 июля 2020 года. Первый отчет компании, в котором фигурировала Россия. Основатель Spotify Дэниэл Эк заявил: «Первая неделя в России была очень насыщенной и даже более масштабной, чем неделя после запуска в Индии. Если мы будем и дальше развиваться в таком темпе, то в долгосрочной перспективе сможем привлечь еще 250 млн пользователей на этих рынках».
• 22 сентября 2020 года. Объявлено, что Spotify работает над развитием раздела подкастов.
• 29 октября 2020 года. Spotify назвал запуск в России самым успешным за все время. Страна принесла больше всего подписчиков за квартал.
• 1 декабря 2020 года. В России в Tinder стал доступен Spotify.
• 3 декабря 2020 года. Первый скандал: издательство «Джем» судилось с рядом стриминговых сервисов, среди которых был и Spotify (по статье о защите авторских прав).
• 3 февраля 2021 года. Компания отчиталась об общих достижениях в 2020-м. Благодаря России показатели сильно выросли.
• 30 апреля 2021 года. Spotify запустил компанию по поддержке женщин в музыке. Билборд с певицей Монеточкой оказался на площади в центре Нью-Йорка.
• 17 июня 2021 года. Spotify запустил плеер для прослушивания музыки в фейсбуке.
• 15 июля 2021 года. VC.ru опросил аналитиков компании App Annie. Те рассказали, что за год после запуска приложение Spotify скачано 8,3 млн раз.
• 7 сентября 2021 года. Spotify запартнерился с банком Тинькофф. Это сотрудничество подразумевало кэшбек для пользователей после оформления подписок через банк.
• 4 октября 2021 года. Spotify запустил подкасты в России.
• 18 ноября 2021 года. Во всех версиях Spotify появились тексты песен. В том числе и русскоязычной.
• 22 ноября 2021 года. Роскомнадзор опубликовал список компаний, которые должны открыть офис в России. В этот список вошел Spotify.
• 18 января 2022 года. Spotify зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора по закону о «приземлении».
• 8 февраля 2022 года. Spotify открыл офис в России после закона о «приземлении».
• 3 марта 2022 года. Компания закрыла офис в России.
• 3 марта 2022 года. Premium-подписка Spotify больше недоступна для России.
• 9 марта 2022 года. Компания приостановила платежи в России.
• 12 марта 2022 года. Компания остановила монетизацию на территории России.
• 25 марта 2022 года. Spotify решил, что становит работу в России.