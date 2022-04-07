Вся история Spotify в России: за два года от прихода на рынок и рекордов по пользователям до закрытия офиса

Spotify провел в России два года. Вот полная хронология этого периода:

• 15 июля 2020 года. Spotify объявил о начале работы в России. В этот же день он так же открылся для Казахстана, Белоруссии, Украины, Словении, Албании, Хорватии и некоторых других стран.

• 29 июля 2020 года. Первый отчет компании, в котором фигурировала Россия. Основатель Spotify Дэниэл Эк заявил: «Первая неделя в России была очень насыщенной и даже более масштабной, чем неделя после запуска в Индии. Если мы будем и дальше развиваться в таком темпе, то в долгосрочной перспективе сможем привлечь еще 250 млн пользователей на этих рынках».

• 22 сентября 2020 года. Объявлено, что Spotify работает над развитием раздела подкастов.

• 29 октября 2020 года. Spotify назвал запуск в России самым успешным за все время. Страна принесла больше всего подписчиков за квартал.

• 1 декабря 2020 года. В России в Tinder стал доступен Spotify.

• 3 декабря 2020 года. Первый скандал: издательство «Джем» судилось с рядом стриминговых сервисов, среди которых был и Spotify (по статье о защите авторских прав).

• 3 февраля 2021 года. Компания отчиталась об общих достижениях в 2020-м. Благодаря России показатели сильно выросли.