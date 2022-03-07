музыка
Тест: угадайте музыканта по обложке альбома
07 марта, 23:51
В этом тесте вам нужно по фрагменту обложки альбома, угадать, кто его автор.
Вбивайте названия группы или музыканта в поле для ввода. И английский, и русский вариант принимаются. Например, «The Beatles» и «битлз».
В качестве подсказки – год выхода альбома. Погнали!
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