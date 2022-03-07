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#музыка

Тест: угадайте музыканта по обложке альбома

07 марта, 23:51

В этом тесте вам нужно по фрагменту обложки альбома, угадать, кто его автор.

Вбивайте названия группы или музыканта в поле для ввода. И английский, и русский вариант принимаются. Например, «The Beatles» и «битлз». 

В качестве подсказки – год выхода альбома. Погнали!

Все фото: ALLSTAR/SPORTSPHOTO/global look press
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