История той самой обложки Nirvana с младенцем под водой: родители получили 200$ за 15 секунд съемки, Кобейн хотел наклейку про педофилов
Главный альбом группы Nirvana Nevermind больше 30 лет назад получил оригинальную обложку с младенцем, плывущим под водой за долларовой купюрой.
И сейчас спустя столько лет она вдруг снова стала инфоповодом. Младенец повзрослел, осознал, что Nirvana его унизила, и подал в суд. Это неожиданный поворот истории, потому что раньше он гордился участием на, возможно, главной обложке в истории рок-музыки.
Как создавалась легендарная обложка
📷 Курт Кобейн и Дэйв Грол увидели документальное видео о родах в воде и загорелись идеей. Но подобные фотографии не выглядели приятными, так что был выбран вариант попроще.
📷 Чтобы поместить на обложку фото плывущего под водой младенца, варианта было два: найти стоковую фотографию или сделать ее самим. Первый вариант не прошел из-за дороговизны ($7500), тогда группа призвала на помощь фотографа Кирка Веддла.
📷 Знакомые Кирка согласились за 200 долларов предоставить для снимка своего четырехмесячного сына Спенсера Элдена. Его отец Рик Элден позже говорил, что семья про эту фотосессию сразу же забыла, а потом увидела своего сына на обложке, когда альбом вышел.
📷 Съемки проводились в водном центре Пасадены в 1990 году.
📷 Фотосессия продлилась 15 секунд. Всего снимков разных детей было 40-50, но подошел лишь один. В нем видно, будто бы ребенок за чем-то тянется, в остальных не было такого эффекта.
📷 Рыболовный крючок и долларовая купюра были помещены на фото позже. Что подцепить на крючок тоже думали долго – от куска мяса до компакт-диска.
📷 Спенсер Элден через несколько месяцев получил от звукозаписывающей компании в подарок платиновый диск и плюшевого мишку.
Насчет изображения ребенка были споры. Некоторые сомневались, стоит ли выпускать обложку с детскими гениталиями. Кобейн отреагировал оригинально: предложил заклеить их и написать на наклейке: «Должно быть, ты скрытый педофил, если тебя это оскорбляет».
Всего Элден четырежды воссоздавал обложку, фотографируясь под водой в 10-ю, 17-ю, 20-ю и 25-ю годовщины альбома. «Примерно каждые пять лет кто-то звонит мне и спрашивает об участии в Nevermind. Так я понимаю, что, наверное, опять заработаю немного денег».
Как реагировал Элден
🍓 Он рассказывал, будто бы у его мамы в детстве было видение, что ее ребенок будет виден везде.
🍓 В 14 лет Элден сказал, что снимок символизирует потерю невинности. Позже называл себя крупнейшей мировой порнозвездой.
🍓 Элден говорил о странности быть частью именно такого культового образа, но отмечал, что это давало ему преимущество. Например, возможность работать с любимым дизайнером Шепардом Фейри. Элден сам художник.
🍓 Самой дикой историей, когда его узнали, был момент в Венеции на художественной выставке Биеннале: «Я б сам никогда не подошел к кому-нибудь в майке Nirvana и не сказал бы ему: «Эй, а это ж я». А в Венеции меня остановил итальянец и сказал: «Да ты малыш с Nirvana!» Не понимаю, каким образом кто-либо вообще узнает меня.
🍓 Еще цитата: «Когда я прихожу на бейсбол, бывает, думаю: «Черт, все на стадионе наверняка видели мои гениталии». Такое чувство, что мои права человека были нарушены».
Как Элден судился с музыкантами
🎸 Чувство о нарушении прав усилилось в 2021-м вплоть до того, что Элден внезапно подал в суд на Nirvana за месяц до 30-летнего юбилея выхода альбома. Он посчитал, что родители не давали формального согласия на использование изображения, да и вообще оно – детская порнография. Хотя по закону, нагота ребенка сама по себе не является определением порнографии
🎸 Более того, адвокат Элдена считает, что из-за валюты в кадре ребенок выглядит как секс-работник. Еще, по ее словам, он соглашался на съемки, когда его просили воссоздать картину, но понял, что это привело лишь к дальнейшей эксплуатации его образа.
🎸 Так Элден затребовал 150 тысяч долларов компенсации за пожизненную травму. Причем от каждого из 15 человек и компаний, указанных в жалобе. Фотограф Уэддл там тоже есть.
🎸 Известно, что на 25-летие обложки Элден сам предлагал сняться полностью голым, но фотограф был против – снимок вышел в шортах. Было это всего пять лет назад. А на груди у него татуировка Nevermind.
🎸 Участники группы Грол и Новоселич никогда больше не встречались с Элденом, что его задевало: «Использовать мое изображение для обложки альбома – это одно, но другое – сделать 30 миллионов альбомов и затем потом притвориться, что вы меня не знаете». Известно, что он обращался к ним с предложением поучаствовать в художественной выставке, но был отправлен к менеджерам.
🎸 Грол, Новоселич и вдова Кобейна Кортни Лав отреагировали, упомянув и о татуировке, и о том, что Элден как-то раз появился на ток-шоу в комбинезоне, имитирующем обнаженное тело. И о том, что копии обложки альбома со своим автографом он продавал на eBay. А еще – что использовал известность, чтобы знакомиться с женщинами. И добавили, что если считать изображение порнографическим, то за хранение детской порнографии пришлось бы арестовать миллионы американцев.
🎸 4 января стало известно, что суд отклонил иск Элдена. Он может подать повторную жалобу до 13 января.