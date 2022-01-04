История той самой обложки Nirvana с младенцем под водой: родители получили 200$ за 15 секунд съемки, Кобейн хотел наклейку про педофилов

Главный альбом группы Nirvana Nevermind больше 30 лет назад получил оригинальную обложку с младенцем, плывущим под водой за долларовой купюрой.

И сейчас спустя столько лет она вдруг снова стала инфоповодом. Младенец повзрослел, осознал, что Nirvana его унизила, и подал в суд. Это неожиданный поворот истории, потому что раньше он гордился участием на, возможно, главной обложке в истории рок-музыки.

Как создавалась легендарная обложка

📷 Курт Кобейн и Дэйв Грол увидели документальное видео о родах в воде и загорелись идеей. Но подобные фотографии не выглядели приятными, так что был выбран вариант попроще.

📷 Чтобы поместить на обложку фото плывущего под водой младенца, варианта было два: найти стоковую фотографию или сделать ее самим. Первый вариант не прошел из-за дороговизны ($7500), тогда группа призвала на помощь фотографа Кирка Веддла.

📷 Знакомые Кирка согласились за 200 долларов предоставить для снимка своего четырехмесячного сына Спенсера Элдена. Его отец Рик Элден позже говорил, что семья про эту фотосессию сразу же забыла, а потом увидела своего сына на обложке, когда альбом вышел.

📷 Съемки проводились в водном центре Пасадены в 1990 году.

📷 Фотосессия продлилась 15 секунд. Всего снимков разных детей было 40-50, но подошел лишь один. В нем видно, будто бы ребенок за чем-то тянется, в остальных не было такого эффекта.

📷 Рыболовный крючок и долларовая купюра были помещены на фото позже. Что подцепить на крючок тоже думали долго – от куска мяса до компакт-диска.

📷 Спенсер Элден через несколько месяцев получил от звукозаписывающей компании в подарок платиновый диск и плюшевого мишку.

Насчет изображения ребенка были споры. Некоторые сомневались, стоит ли выпускать обложку с детскими гениталиями. Кобейн отреагировал оригинально: предложил заклеить их и написать на наклейке: «Должно быть, ты скрытый педофил, если тебя это оскорбляет».

Всего Элден четырежды воссоздавал обложку, фотографируясь под водой в 10-ю, 17-ю, 20-ю и 25-ю годовщины альбома. «Примерно каждые пять лет кто-то звонит мне и спрашивает об участии в Nevermind. Так я понимаю, что, наверное, опять заработаю немного денег».