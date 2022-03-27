Как Spotify отменил премиум-подписку в России и в каких сервисах теперь слушать музыку

Чем заменить Spotify

Ловите несколько вариантов.

1. «Яндекс. Музыка».

Базовая стоимость подписки – 199 рублей в месяц (при первом бесплатном месяце) или 1690 рублей. Но у «Яндекса» еще есть тариф «Плюс». Доплачивать нужно столько же, но добавляются несколько возможностей:

Кэшбек баллами на Драйве, Маркете.

Доступ к «Кинопоиску».

Возможность брать такси «комфорт», доплачивая баллами.

Дополнительное пространство в облачном хранилище.

Скидки на покупки в «Афише».

2. VK Music.

Стоимость подписки в России – 149 рублей в месяц. Стоимость подписки в других странах – 229 рублей в месяц.

ВК предлагает альтернативные тарифы:

«Студенческий» – 50 рублей.

VK Combo – 169 рублей (для студентов – 90). Пользователь получит скидки на множество сервисов, в число которых входят Delivery Club, Skillbox, видеосервис Wink и т.д.

3. Apple Music.

Стоимость такая:

Студенческая подписка – 75 рублей.

Индивидуальная подписка – 169 рублей в месяц.

Семейная подписка – 269 рублей в месяц. Преимущества этого тарифа над предыдущими в: а) Количестве подписчиков, максимально может быть шесть; б) Личной медиатеке для каждого члена семьи; в) Личных рекомендациях для каждого члена семьи.

Сейчас будут проблемы с оплатой подписки, поскольку Apple официально прекратила поддержку карт «Мир». Но сервис предлагает трехмесячный бесплатный период.

4. «СберЗвук».

Музыкальный сервис от «Сбербанка». Стоимость – 169 рублей в месяц (если в приложении; если у оператора, то стоимость может отличаться). «СберЗвук» доступен пользователям на устройствах под управлением OC Android, начиная с версии 7.1 и выше, и устройств с iOS 11.0 и выше.

5. SoundCloud.

По данным сайта ITC, у сервиса самая низкое качество звука. Стоимость подписки составляет 10 и 13 долларов для версий Android и iOs сооттветственно.