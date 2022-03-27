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Spotify
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#Spotify

Как Spotify отменил премиум-подписку в России и в каких сервисах теперь слушать музыку

Что известно об уходе Spotify

8 марта мы писали такой текст о Spotify:

Закроется ли Spotify в России: уже случился массовый сбой, недоступна покупка подписки

На тот момент для пользователей уже была недоступна подписка Premium, но об уходе никто не говорил.

Спустя почти три недели это все-таки случилось:

  • Ранее компания закрыла офис в России.
  • В пресс-релизе сказано: «После тщательного рассмотрения наших вариантов, основанных на текущих обстоятельствах, мы пришли к сложному решению полностью приостановить нашу работу в России».
  • Полноценный уход сервиса из России состоится в апреле.
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Чем заменить Spotify

Ловите несколько вариантов.

1. «Яндекс. Музыка».

Базовая стоимость подписки – 199 рублей в месяц (при первом бесплатном месяце) или 1690 рублей. Но у «Яндекса» еще есть тариф «Плюс». Доплачивать нужно столько же, но добавляются несколько возможностей:

  • Кэшбек баллами на Драйве, Маркете.
  • Доступ к «Кинопоиску».
  • Возможность брать такси «комфорт», доплачивая баллами.
  • Дополнительное пространство в облачном хранилище.
  • Скидки на покупки в «Афише».

2. VK Music.

Стоимость подписки в России – 149 рублей в месяц. Стоимость подписки в других странах – 229 рублей в месяц.

ВК предлагает альтернативные тарифы:

  • «Студенческий» – 50 рублей.
  • VK Combo – 169 рублей (для студентов – 90). Пользователь получит скидки на множество сервисов, в число которых входят Delivery Club, Skillbox, видеосервис Wink и т.д.

3. Apple Music.

Стоимость такая:

  • Студенческая подписка – 75 рублей.
  • Индивидуальная подписка – 169 рублей в месяц.
  • Семейная подписка – 269 рублей в месяц. Преимущества этого тарифа над предыдущими в: а) Количестве подписчиков, максимально может быть шесть; б) Личной медиатеке для каждого члена семьи; в) Личных рекомендациях для каждого члена семьи.

Сейчас будут проблемы с оплатой подписки, поскольку Apple официально прекратила поддержку карт «Мир». Но сервис предлагает трехмесячный бесплатный период.

4. «СберЗвук».

Музыкальный сервис от «Сбербанка». Стоимость – 169 рублей в месяц (если в приложении; если у оператора, то стоимость может отличаться). «СберЗвук» доступен пользователям на устройствах под управлением OC Android, начиная с версии 7.1 и выше, и устройств с iOS 11.0 и выше.

5. SoundCloud.

По данным сайта ITC, у сервиса самая низкое качество звука. Стоимость подписки составляет 10 и 13 долларов для версий Android и iOs сооттветственно.

6. YouTube Music.

Доступны не только клипы, но и официальные альбомы, синглы и ремиксы. После оформления подписок доступно скачивание. Стоимость – 169 рублей в месяц.

Проблема в том, что компания Google отключила YouTube Premium и YouTube Music в России. Но на данный момент у пользователей все еще действует заранее оплаченная подписка.

7. Jamendo.

Стриминговый сервис, куда независимые исполнители загружают свою музыку. Прослушивание бесплатно, в этом заключается плюс. Минус в маленькой библиотеке.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa/Global Look Press
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