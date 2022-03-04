Stromae выпустил новый альбом после девяти лет молчания – он страдал галлюцинациями, бессонницей, паническими атаками

Клип на песню «Sante» (она тоже вошла в альбом) вышла в октябре 2021-го и стала первой песней Stromae за три года. Предыдущий трек был сделан для показа своего бренда Mosaert. Почему Stromae так долго молчал?

В 2015 году перед туром в Африке он принял препарат от малярии, после чего организм дал сбой – начались бессонница и галлюцинации. В итоге Stromae отменил тур и закрылся от людей.