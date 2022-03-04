Stromae выпустил новый альбом после девяти лет молчания – он страдал галлюцинациями, бессонницей, паническими атаками
Музыкант Stromae выпустил альбом «Multitude» – это его первый релиз за девять лет, куда вошло 12 треков. Предыдущий альбом «Racine carrée» стал главным альбомом 2013-го на французском языке и получил платиновый статус.
Послушать новый альбом можно здесь:
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Клип на песню «Sante» (она тоже вошла в альбом) вышла в октябре 2021-го и стала первой песней Stromae за три года. Предыдущий трек был сделан для показа своего бренда Mosaert. Почему Stromae так долго молчал?
В 2015 году перед туром в Африке он принял препарат от малярии, после чего организм дал сбой – начались бессонница и галлюцинации. В итоге Stromae отменил тур и закрылся от людей.
Stromae мало рассказывал о своей болезни, но говорил, что после побочек от препарата у него появились панические атаки: «Когда все вокруг начали делать селфи, я не смог выходить из дома». Stromae сосредоточился на проработке психологических проблем и работе над брендом одежды.
Конфиденциальность – важная часть жизни Stromae. Даже свою свадьбу в 2018 году он сыграл секретно: все 180 гостей до последнего не знали, на какое мероприятие они отправляются.
О борьбе с депрессией и навязчивыми состояниями Stromae рассказывает в треке «L’enfer», который он выпустил в начале года.
«Я думал о самоубийстве несколько раз и не горжусь этим / Иногда кажется, что это единственный способ заставить их [навязчивые мысли] замолчать».
Еще Stromae объяснил, откуда в его светлом творчестве появились мрачные мотивы: «Это то, как я вижу жизнь… Нет высокого без низкого, нет низкого без высокого. Это жизнь».