Stromae

Дата рождения
12 марта 1985 г.
Инфо
Бельгийский певец, рэпер, музыкант и автор песен
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Материалы
Stromae выпустил новый альбом после девяти лет молчания – он страдал галлюцинациями, бессонницей, паническими атаками
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