«Боевые самки». «Матч ТВ» показывает матчи женского амфутбола в бикини – двухлетней давности. В анонсах акценты на фигурах, комментаторы не знают, где конец игры

Лига меняла название из-за критики. Сами участницы подписывают договор о случайном обнажении и признают, что зрители смотрят их в том числе ради формы

Что надо знать о таком женском американском футболе и как его понимать:

🏈 Все началось в 2004-м. В перерыве Супербоула матч женских команд был показан на месте обычной рекламы. Он проходил на уменьшенном поле и с облегченными правилами. Трансляция продавалась за деньги, а спортсменки выходили на матч в нижнем белье. Именно из-за этого женский американский футбол скоро стал узнаваемым и популярным.

🏈 В 2009-м появилась полноценная лига с командами. Ее основал Митч Мортазза – он же и придумал тот матч из 2004-го. Принцип отбора спортсменок в его лигу – красивое тело. Многие из участниц ранее никогда не играли в американский футбол. The Guardian рассказывал, что они не получали зарплату от Мортаззы. Сам он подавал это соревнование любительским спортом.

🏈 Lingerie Football League – старое название лиги. Оно означало футбол в нижнем белье. Организаторы заменили Lingerie на Legends из-за критики. Так сохранилась узнаваемая аббревиатура LFL, но немного изменился смысл. От классического нижнего белья спортсменки позже перешли к спортивному бикини. Хотя форма все равно осталась откровенной.