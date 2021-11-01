«Боевые самки». «Матч ТВ» показывает матчи женского амфутбола в бикини – двухлетней давности. В анонсах акценты на фигурах, комментаторы не знают, где конец игры
1 ноября «Матч ТВ» исполнилось шесть лет. В этот день канал показал сразу несколько новых проектов. Запущено новое дневное спортивное шоу «Есть тема!», где обсуждались перспективы футбольной сборной России. Сразу за ним в дневном эфире «Матч ТВ» впервые показал матч женского американского футбола. Там играли «Лос-Анджелес Темптейшн» и «Сиэтл Мист».
«Матч ТВ» всю неделю публиковал анонсы с эмодзи персиков и вишенок и делал акцент на кадрах груди и бедер, на которые герои старых мультфильмов реагировали падающим от удивления ртом:
Лига меняла название из-за критики. Сами участницы подписывают договор о случайном обнажении и признают, что зрители смотрят их в том числе ради формы
Что надо знать о таком женском американском футболе и как его понимать:
🏈 Все началось в 2004-м. В перерыве Супербоула матч женских команд был показан на месте обычной рекламы. Он проходил на уменьшенном поле и с облегченными правилами. Трансляция продавалась за деньги, а спортсменки выходили на матч в нижнем белье. Именно из-за этого женский американский футбол скоро стал узнаваемым и популярным.
🏈 В 2009-м появилась полноценная лига с командами. Ее основал Митч Мортазза – он же и придумал тот матч из 2004-го. Принцип отбора спортсменок в его лигу – красивое тело. Многие из участниц ранее никогда не играли в американский футбол. The Guardian рассказывал, что они не получали зарплату от Мортаззы. Сам он подавал это соревнование любительским спортом.
🏈 Lingerie Football League – старое название лиги. Оно означало футбол в нижнем белье. Организаторы заменили Lingerie на Legends из-за критики. Так сохранилась узнаваемая аббревиатура LFL, но немного изменился смысл. От классического нижнего белья спортсменки позже перешли к спортивному бикини. Хотя форма все равно осталась откровенной.
🏈 Митч Мортазза сделал бизнес-модель, которая позволяла ему зарабатывать. Он отмечал заслугу спортсменок и их формы в том, что американская женская лига успешно развивается: «Это бизнес-модель. Мы очень откровенны и честны в этом деле. Думаю, что в определенной степени это помогло в маркетинге для такого вида спорта».
🏈 Сами игроки признают, что в этом виде спорта интересна не только игра. Вот слова спортсменки Хизер Ферр из 2015-го: «Если наша форма привлекает людей, то и хорошо. Важно хорошо выглядеть, хорошо играть, хорошо себя ощущать». Ее партнерши по команде дополняли, что важны форма и сам спорт.
🏈 Спортсменки подписывали пункт в контракте о возможном случайном обнажении. Мортазза постоянно продвигал расширение лиги. Показательные матчи проводились даже в Австралии. Австралийским девушкам понравилась идея такой лиги, но бывший министр спорта Кейт Ланди ее раскритиковала. Она назвала это дешевым и унизительным видом спорта для извращенцев.
У лиги есть ютуб-канал, где публикуются полные матчи и ролики о событиях вокруг игры. Обычные видео там собирают 5-10 тысяч просмотров, записи женских матчей – 300-500 тысяч. В России тоже есть отдельные сообщества в соцсетях, где фанаты обсуждают игры женского американского футбола. Самый обсуждаемый момент все эти годы – форма спортсменок.
Главный момент вокруг этого вида спорта связан с дискуссией о самой этичности таких соревнований, которые построены на осознанной объективации женщин и где операторы и дизайнеры специально делают акцент именно на внешности.
Как «Матч» показал первый матч: комментаторы не знали всех правил и записывались поверх американского комментатора
«Матч ТВ» сделал акцент на форме уже в рекламных роликах. Это стало так обсуждаемо, что о российской рекламе написали Mundo Deportivo и Marca. В обеих публикациях упоминаются старые скандалы с формой и смена названия лиги. Отдельно отмечается, что зрители в комментариях аккаунта «Матч ТВ» недовольны показом женского американского футбола.
На сайте «Матч ТВ» заранее вышел материал-объяснение об этой игре. Там нет никаких деталей по актуальным соревнованиям. Зато рассказана история появления футбола в нижнем белье и показаны неудачные попытки турниров с обычной формой. Там же есть важная строчка о том, с 2019 года чемпионат называется X-League. Но «Матч ТВ» показывает именно LFL.
В будни игры LFL стоят в программе на каждый день. Временной слот – 13:20. Важно: это не прямой эфир и даже не повтор какого-то вечернего события. «Матч ТВ» просто купил трансляции игр двухлетней давности. С того переименования матчи женской лиги вообще не проводятся. Старт под новым названием планировался на весну 2020-го, но помешала пандемия.
Пока «Матч ТВ» последовательно ставит в эфир трансляции каждой игры сезона-2019. Предполагаемая дата начала нового и актуального соревнования – лето 2022 года. На сайте X-League есть рассказ о том, что в 2025 году такая же лига стартует еще и в Великобритании. Пока же именно американские команды готовятся к новому сезону.
Ретро-матч «Лос-Анджелес Темптейшн» – «Сиэтл Мист» на «Матче» комментировали регбист Кирилл Кошарин и комментатор Дмитрий Хайтовский. Параллельно шла американская версия комментария. Она пробивалась в эфир, если Кошарин и Хайтовский замолкали. Позже оказалось, что комментаторы еще и не знают деталей по правилам. Потому что о них мало информации.
Дошло и до неожиданного момента с перерывом в матче. Комментаторы сказали об окончании игры, а на «Матч ТВ» сразу включилась реклама. Дальше эфир возобновился со слов Кошарина и Хайтовского: «Мы с тобой посмотрели целый матч? Или нет? Нет! Закончилась половина. Третья четверть только начинается». Так сами комментаторы познавали игру и ее детали.
В репортаже не было никаких историй о выступлении команд или деталях проведения сезона женской лиги. Комментаторы только кратко рассказали историю появления LFL с известными отсылками к Супербоулу. Во время комментария они сохраняли риторику из анонсов «Матч ТВ», хотя больше пытались разобраться в самом матче.
Вот некоторые цитаты Кошарина и Хайтовского:
- «На Матч ТВ американский футбол. Причем американский футбол особенный. В нижнем белье, так сказать».
- «Боевые самки».
- «Что мы видим? Мы видим цензуру, друг мой. И неплохую заднюю поверхность бедра».
Изначально зрители «Матч ТВ» действительно разносили канал за показ женского американского футбола. После первого матча у них остались разные впечатления. Главное: это невозможно понять, но выглядит красиво.