Ольга Бузова
Евро-2020
Матч ТВ
Дмитрий Губерниев
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#Ольга Бузова #Евро-2020 #Матч ТВ #Дмитрий Губерниев

Бузова рыдает и кричит на Губерниева – самый дикий эфир в истории «Матч ТВ». Про Евро!

2 часа назад

Певица Ольга Бузова внезапно появилась в эфире «Матч ТВ». Разговор о матче Россия-Бельгия внезапно перешел в скандал Бузовой и Дмитрия Губерниева, который находился в студии в Санкт-Петербурге.  Бузову Губерниев прервал вопросом: «Ольга, вы продолжаете пить коньяк по утрам?»

В ответ Бузова заплакала и закричала:

«Я перенесла операцию. Сложнейшую!  Коньяк? Вам показать мою фигуру? Я не пью, мне нельзя. Дмитрий Губерниев, вы для меня дно и не мужчина. Я хотела поговорить о спортсменах и о футболе. Вы пять лет меня оскорбляете в комментариях, как мальчишка. Придите и скажите мне это в лицо!»

Губерниев пытался объяснить, что вопрос про коньяк – это всего лишь отсылка к книге «Малыш и Карлсон». Вот этот диалог Карлсона и Фрекен Бок:

– Я сказала, отвечай – да или нет! На простой вопрос всегда можно ответить «да» или «нет», по-моему, это не трудно.

– Представь себе, трудно, – вмешался Карлсон. – Я сейчас задам тебе простой вопрос, и ты сама в этом убедишься. Вот, слушай! Ты перестала пить коньяк по утрам, отвечай – да или нет?

Бузова не поверила Губерниеву и сказала, что «редакторы вам в ухо накидывают хорошие фразы».

Губерниев позже пояснил, что не был доволен Бузовой в эфире, потому что она не отвечала на вопросы.

До скандала Губерниев так пытался троллить Бузову из-за ее появления на сцене театра МХАТ: 

– Вам какая школа футбола ближе? Российская, Черчесова? Или советская тренера Эфроса? Которая выигрывала чемпионат Европы, доходила до полуфинала ЧМ. С Броневым, Волковым, Далем…

– Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд вам надо показать образованность, что вы знаете эти фамилии. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. У нас есть два варианта: обосрать, как вы умеете делать в комментариях.

Даже комментаторы канала не понимают, что это было.

Интернет кипит и обсуждает. 

Сборная России тоже в теме.

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