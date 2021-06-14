Бузова рыдает и кричит на Губерниева – самый дикий эфир в истории «Матч ТВ». Про Евро!

Певица Ольга Бузова внезапно появилась в эфире «Матч ТВ». Разговор о матче Россия-Бельгия внезапно перешел в скандал Бузовой и Дмитрия Губерниева, который находился в студии в Санкт-Петербурге. Бузову Губерниев прервал вопросом: «Ольга, вы продолжаете пить коньяк по утрам?»

В ответ Бузова заплакала и закричала:

«Я перенесла операцию. Сложнейшую! Коньяк? Вам показать мою фигуру? Я не пью, мне нельзя. Дмитрий Губерниев, вы для меня дно и не мужчина. Я хотела поговорить о спортсменах и о футболе. Вы пять лет меня оскорбляете в комментариях, как мальчишка. Придите и скажите мне это в лицо!»

Губерниев пытался объяснить, что вопрос про коньяк – это всего лишь отсылка к книге «Малыш и Карлсон». Вот этот диалог Карлсона и Фрекен Бок:

– Я сказала, отвечай – да или нет! На простой вопрос всегда можно ответить «да» или «нет», по-моему, это не трудно.

– Представь себе, трудно, – вмешался Карлсон. – Я сейчас задам тебе простой вопрос, и ты сама в этом убедишься. Вот, слушай! Ты перестала пить коньяк по утрам, отвечай – да или нет?

Бузова не поверила Губерниеву и сказала, что «редакторы вам в ухо накидывают хорошие фразы».

Губерниев позже пояснил, что не был доволен Бузовой в эфире, потому что она не отвечала на вопросы.