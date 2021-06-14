Бузова рыдает и кричит на Губерниева – самый дикий эфир в истории «Матч ТВ». Про Евро!
Певица Ольга Бузова внезапно появилась в эфире «Матч ТВ». Разговор о матче Россия-Бельгия внезапно перешел в скандал Бузовой и Дмитрия Губерниева, который находился в студии в Санкт-Петербурге. Бузову Губерниев прервал вопросом: «Ольга, вы продолжаете пить коньяк по утрам?»
В ответ Бузова заплакала и закричала:
«Я перенесла операцию. Сложнейшую! Коньяк? Вам показать мою фигуру? Я не пью, мне нельзя. Дмитрий Губерниев, вы для меня дно и не мужчина. Я хотела поговорить о спортсменах и о футболе. Вы пять лет меня оскорбляете в комментариях, как мальчишка. Придите и скажите мне это в лицо!»
Губерниев пытался объяснить, что вопрос про коньяк – это всего лишь отсылка к книге «Малыш и Карлсон». Вот этот диалог Карлсона и Фрекен Бок:
– Я сказала, отвечай – да или нет! На простой вопрос всегда можно ответить «да» или «нет», по-моему, это не трудно.
– Представь себе, трудно, – вмешался Карлсон. – Я сейчас задам тебе простой вопрос, и ты сама в этом убедишься. Вот, слушай! Ты перестала пить коньяк по утрам, отвечай – да или нет?
Бузова не поверила Губерниеву и сказала, что «редакторы вам в ухо накидывают хорошие фразы».
Губерниев позже пояснил, что не был доволен Бузовой в эфире, потому что она не отвечала на вопросы.
До скандала Губерниев так пытался троллить Бузову из-за ее появления на сцене театра МХАТ:
– Вам какая школа футбола ближе? Российская, Черчесова? Или советская тренера Эфроса? Которая выигрывала чемпионат Европы, доходила до полуфинала ЧМ. С Броневым, Волковым, Далем…
– Хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд вам надо показать образованность, что вы знаете эти фамилии. Я за Россию, я за спортсменов, я за футбол. У нас есть два варианта: обосрать, как вы умеете делать в комментариях.
Даже комментаторы канала не понимают, что это было.
Интернет кипит и обсуждает.
Сборная России тоже в теме.