На «Матч ТВ» нет игр России и, кажется, не будет Евро. Все обсуждают, что причина – конфликт менеджеров. Что происходит?
9 дней до начала Евро-2020. Что известно про показ матчей:
- Первый канал совершенно точно показывает матч открытия чемпионата Европы 11 июня. 13 июня канал покажет матч сборных Голландии и Украины.
- «Россия-1». 12 июня канал транслирует первый матч сборной России – против Бельгии.
- TeleSport. Владеет правами на трансляции матчей сборной России и телеправами на Евро-2020.
«Комсомольская правда» пишет, что 1 июня все СМИ получили телесетки, в которых были трансляции матчей Евро. Исходя из доступной информации, ни один матч Евро телеканал «Матч ТВ» не показывает. На официальном сайте «Матча» тоже пустота. На момент написания материала в расписании на 11, 12 и 13 июня была такая картина:
Интересен еще один момент – товарищеский матч России и Польши, его вообще показал «Рен ТВ». Глава TeleSport Петр Макаренко, по информации «КП», сделал все, чтобы он не достался «Матчу». При этом Макаренко вел переговоры с Первым, но, как пишет телеграм-канал «Мутко против», договориться стороны не смогли.
Что известно по этой теме
Главный источник, полностью описывающий ситуацию вокруг трансляций – «Комсомольская правда». 1 мая на ее сайте вышел материал, в котором сказано о конфликте между главой «Матч ТВ» Тиной Канделаки и Макаренко, который влияет на распределение трансляций в России. По информации «КП», Макаренко делает все, чтобы «Матчу» досталось как можно меньше матчей. 2 мая на Sports.ru появился пост: «Матч ТВ» не покажет ни одной встречи России на групповом этапе.
А что же тогда покажет «Матч ТВ»? На этот вопрос отвечает сайт TeleSport. В тексте «Где смотреть Евро» сказано, что телеканал покажет матчи соперников сборной России по группе. Что касается игр именно России, то распределение такое:
«Комсомольская правда» связалась с Макаренко и попросила комментарии – тот отказался говорить и отправил медиа к пресс-службе TeleSport. С ней «КП» связаться не смогла.
Конфликт Макаренко и Канделаки мешает «Матчу» показывать игры Евро. Это косвенно подтвердила Канделаки
Сначала обратимся к интервью Петра Макаренко, который сказал, что показ товарищеского матча России и Болгарии зависит от исхода матча хоккейной России и Канады на ЧМ:
«Другие каналы не хотят ставить товарищеский матч сборной России по футболу против матча хоккейного – в полуфинале чемпионата мира. И правильно делают, так как это обрежет аудиторию и одним, и вторым.
Трижды писали письма в РФС с просьбой перенести время или дни матчей, но нам отказали. Можно было проконсультироваться с нами или самим посмотреть на очевидные вещи, но...».
На это высказывание есть два ответа. Первый – от РФС. «Рейтинг Букмекеров» поговорил с заместителем генерального секретаря РФС Эрикой Суриковой. Вот опорные точки ее интервью:
- В зависимости от того, в какой полуфинал попадет Россия и выйдет ли туда команда, будет определено, на каком канале состоится показ футбольного матча Россия – Болгария.
- Если хоккейная сборная не выходит в полуфинал или выходит в тот, который состоится 5 июня в 14:15 по московскому времени, матч футбольной сборной против Болгарии показывает Первый канал.
В другом случае Первый показывает полуфинал, товарищеский матч футбольной сборной России – другой канал.
- Матч России и Польши TeleSport передал «Рен ТВ», не посоветовавшись с РФС.
- РФС проинформировал УЕФА о поведении TeleSport.
- Макаренко сказал о трех запросах РФС изменить время. Сурикова ответила, что в РФС пришло одно письмо с просьбой изменить дату и время проведения товарищеского матча сборной России. Но это определяет не РФС, а тренерский штаб.
- И финальная фраза Суриковой: «Мы намерены сделать все от нас зависящее, чтобы прекратить порочную практику спекулирования правами на показ матчей сборной России».
Второй ответ Макаренко получил от Тины Канделаки. В своем телеграм-канале она написала:
«Наши уважаемые коллеги с TeleSport заявили, что показ этого контрольного матча, который является одним из ключевых в подготовке к Евро-2020, зависит строго от того, что будет происходить на чемпионате мира по хоккею. И что если Россия выйдет в полуфинал, никто в эфире федерального телеканала не захочет показывать футбол.
Это не так. Мы на «Матч ТВ» готовы поставить контрольный матч команды Станислава Черчесова в эфир, обеспечить его студийными эфирами и до, и после, подарив футбольный праздник зрителю. И в TeleSport знали об этом – мы неоднократно выходили на них с таким предложением. Первое письмо было отправлено Петру Макаренко 12 мая 2021 года.
Слова о том, что другие каналы не готовы ставить футбол в эфир – наглая ложь и попытка оправдаться».
Кто такой Петр Макаренко и почему у TeleSport есть права на показ матчей сборных
Макаренко – российский меадиаменеджер. C 2005-го и по 2010-й он был заместителем генерального директора коммерческого департамента ООО «Российский футбольный союз». С 2010-го и по настоящий день он работает главой маркетингового агентства TeleSport.
Как работает это агентство – здесь опубликуем кусочек из поста из телеграм-канала Тины Канделаки:
«Он в деле с 1994 года: покупает, продает спортивные события, телевизионную рекламу и именует себя лидером рынка».
Эти слова подтвердил сам Макаренко в одном из своих интервью – когда рассказывал о ситуации компании после пандемии: «Как мы пережили последние месяцы? Поскольку мы продаем спортивные события и рекламу во время этих событий, все, что нам оставалось, – заниматься чисто техническими вопросами».
Яркий пример сделки TeleSport – практика с трансляциями матчей чемпионатов Испании и Италии в последние годы. Их могли бесплатно увидеть пользователи вк и «Одноклассников» – Mail.ru заплатил правообладателю за лицензию и бесплатно показывал матчи у себя в сервисах.
Что касается конкретно матчей сборной России, то РФС не является правообладателем прав на показ матчей. Они закреплены за TeleSport, и этот контракт действует до 2022 года (об этом сказала Сурикова). Лицензия на Евро – другая история, и за нее нужно платить отдельно. В сентябре-2019 «Ведомости» написали, что TeleSport купил права трансляции игр Евро – и сделка обошлась компании в 25 млн евро.