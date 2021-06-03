На «Матч ТВ» нет игр России и, кажется, не будет Евро. Все обсуждают, что причина – конфликт менеджеров. Что происходит?

Интересен еще один момент – товарищеский матч России и Польши, его вообще показал «Рен ТВ». Глава TeleSport Петр Макаренко, по информации «КП», сделал все, чтобы он не достался «Матчу». При этом Макаренко вел переговоры с Первым, но, как пишет телеграм-канал «Мутко против», договориться стороны не смогли.

Что известно по этой теме

Главный источник, полностью описывающий ситуацию вокруг трансляций – «Комсомольская правда». 1 мая на ее сайте вышел материал, в котором сказано о конфликте между главой «Матч ТВ» Тиной Канделаки и Макаренко, который влияет на распределение трансляций в России. По информации «КП», Макаренко делает все, чтобы «Матчу» досталось как можно меньше матчей. 2 мая на Sports.ru появился пост: «Матч ТВ» не покажет ни одной встречи России на групповом этапе.

А что же тогда покажет «Матч ТВ»? На этот вопрос отвечает сайт TeleSport. В тексте «Где смотреть Евро» сказано, что телеканал покажет матчи соперников сборной России по группе. Что касается игр именно России, то распределение такое:

Против Бельгии – «Россия-1».

Против Финляндии и Дании – Первый канал.

«Комсомольская правда» связалась с Макаренко и попросила комментарии – тот отказался говорить и отправил медиа к пресс-службе TeleSport. С ней «КП» связаться не смогла.