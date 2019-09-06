Все, Кокорина и Мамаева отпускают досрочно. Хотя еще 10 дней придется ждать

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко считает, что футболисты заслужили УДО. По его словам, за время пребывания под стражей они внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни, а также достойно себя зарекомендовали с точки зрения ФСИН и администрации колонии.

Кроме того, благодаря им в СИЗО создаются спортивные площадки, а больше половины заключенных, «которые раньше просто сидели и курили, благодаря футболистам стали вести здоровый образ жизни».

«Наказание возымело действие, они давно исправились и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать», – цитата Максименко.

Выйти из колонии обвиняемые смогут только через 10 дней – именно тогда решение суда вступит в законную силу. То есть, не раньше 17 сентября.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий участвовали в драках в октябре 2018 года. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.