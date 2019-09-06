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#Кокорин и Мамаев #Футбол #Александр Кокорин #Павел Мамаев

Все, Кокорина и Мамаева отпускают досрочно. Хотя еще 10 дней придется ждать

06 сентября 2019, 10:38

Global Look Press

Алексеевский суд в Белгороде рассматривает ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также Павла Мамаева. По информации «Р-Спорт», суд решил освободить обвиняемых. 

«Думаю, судом будет принято законное и обоснованное решение. Пришло заявление от представителя Дениса Пака: они отдают все на усмотрение суда. Слов о том, что они против, там нет. Ребята ни на что не жаловались. Чувствуют себя хорошо», – информация от адвоката футболистов Юрия Падалко.

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова намекнула о досрочном освобождении в своем инстаграме:

Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко считает, что футболисты заслужили УДО. По его словам, за время пребывания под стражей они внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни, а также достойно себя зарекомендовали с точки зрения ФСИН и администрации колонии.

Кроме того, благодаря им в СИЗО создаются спортивные площадки, а больше половины заключенных, «которые раньше просто сидели и курили, благодаря футболистам стали вести здоровый образ жизни».

«Наказание возымело действие, они давно исправились и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать», – цитата Максименко.

Выйти из колонии обвиняемые смогут только через 10 дней – именно тогда решение суда вступит в законную силу. То есть, не раньше 17 сентября.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий участвовали в драках в октябре 2018 года. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

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