Все, Кокорина и Мамаева отпускают досрочно. Хотя еще 10 дней придется ждать
Алексеевский суд в Белгороде рассматривает ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также Павла Мамаева. По информации «Р-Спорт», суд решил освободить обвиняемых.
«Думаю, судом будет принято законное и обоснованное решение. Пришло заявление от представителя Дениса Пака: они отдают все на усмотрение суда. Слов о том, что они против, там нет. Ребята ни на что не жаловались. Чувствуют себя хорошо», – информация от адвоката футболистов Юрия Падалко.
Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова намекнула о досрочном освобождении в своем инстаграме:
Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко считает, что футболисты заслужили УДО. По его словам, за время пребывания под стражей они внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни, а также достойно себя зарекомендовали с точки зрения ФСИН и администрации колонии.
Кроме того, благодаря им в СИЗО создаются спортивные площадки, а больше половины заключенных, «которые раньше просто сидели и курили, благодаря футболистам стали вести здоровый образ жизни».
«Наказание возымело действие, они давно исправились и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать», – цитата Максименко.
Выйти из колонии обвиняемые смогут только через 10 дней – именно тогда решение суда вступит в законную силу. То есть, не раньше 17 сентября.
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий участвовали в драках в октябре 2018 года. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.