Павел Мамаев
РПЛ
Футбол
Краснодар
Поделиться:
Комментарии:
0
#Павел Мамаев #Футбол #РПЛ #Краснодар

«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

20 сентября 2019, 20:49

Важно, что соглашение разорвали по взаимному согласию. Вот заявление с официального сайта «Краснодара»: «Сегодня ФК «Краснодар» и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу. 

Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты».

Дальше клуб опубликовал трехминутное видео с моментами игры Мамаева. 

Не все болельщики довольны таким решением клуба.

Такие комментарии фанаты оставляют в твиттере клуба

Твиттер «Краснодара»

Последний матч Мамаева за «Краснодар» состоялся 7 октября 2018 года. Он не играл в футбол почти год. Все это время «Краснодар» работал над расторжением контракта, но мешал регламент. За это время позиция клуба так и не поменялась. 

Сейчас Мамаевым интересуются несколько клубов РПЛ. Если по нему еще до конца ничего не ясно, то по Кокорину прояснилось. Он будет играть за «Зенит», хотя сейчас клубу отказали в регистрации игрока. 

С такими итогами Мамаев вышел из колонии
Разное отношение к Кокорину и Мамаеву: «Зенит» поддерживал, «Краснодар» пытался разорвать контракт
Кокорин и Мамаев освободились из колонии. Что дальше?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Павел Мамаев
#Футбол
#РПЛ
#Краснодар