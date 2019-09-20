«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Важно, что соглашение разорвали по взаимному согласию. Вот заявление с официального сайта «Краснодара»: «Сегодня ФК «Краснодар» и Павел Мамаев оформили расторжение контракта с футболистом по взаимному согласию сторон. В будущем клуб не намерен давать никаких комментариев по этому вопросу.

Ситуация, которая произошла с Павлом, была очень болезненной, и, как все нормальные люди, мы глубоко переживали случившееся. Но помимо негативных сторон в памяти наших болельщиков останутся и эти моменты».

Дальше клуб опубликовал трехминутное видео с моментами игры Мамаева.