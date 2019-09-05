«Зенит» платит самые большие премиальные. ЦСКА не поощряет игроков за победы

«БИЗНЕС Online» выяснил, какие премиальные платят в клубах РПЛ. Информации можно доверять. «БИЗНЕС Online» базируется в Татарстане и больше специализируется на жизни «Рубина». Например, издание первым сообщило, что «Рубин» в этом сезоне поменяет эмблему. Здесь же появлялись детали сделки по переходу Сутормина в «Зенит».

В подготовке материала о премиальных участвовал журналист Иван Карпов. До этого он был одним из авторов исследования о чистке кадров в «Спартаке». Все лето Карпов публиковал инсайды о трансферах. Например, он рассказал, что Марио Балотелли просил у российских клубов зарплату 5 миллионов евро в год.