Важные мелочи 8 тура РПЛ: 0 побед хозяев, «Спартак» – самый бьющий, «Рубин» продолжает валиться
Ни одной победы хозяев
Смотрим на результаты и поражаемся.
По большому счету, все по делу. Вел в счете только тульский «Арсенал», но ЦСКА был сильнее. «Ахмат» отыгрался лишь в самом конце, матч «Крыльев» и «Динамо» в целом был равным, во всех других играх гости победили по делу. Интересное вышло совпадение и сразу вспомнился июльский тур ФНЛ, где было еще круче – ноль очков у хозяев.
Крайне неудачный матч Сорокина, и «Рубин» разгромлен новичком
Казанцев захвалили после бодрого старта, а те посыпались – четыре поражения в пяти последних матчах. Если от ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» они были минимальными, то от «Сочи» «Рубин» получил аж 0:3. Притом бил весь матч (20 ударов), но не пойми куда (всего два в створ).
Чья игра расстроила особо – недавнего кандидата в сборную Егора Сорокина. 23-летний защитник отметился во всех пропущенных голах.
- Не смог помешать Цаллагову нанести точный удар в первом тайме;
- Второй гол: отвлекся на Заболотного, а потом просто гулял рядом с забивающим Кудряшовым;
- В эпизоде с третьим голом не успел сделать офсайд и не догнал Карапетяна.
И все это не считая разных позиционных ошибок и проигранных единоборств, например, на первых минутах, когда Полоз и Заболотный чуть было не разыграли голевую атаку.
«Локомотив» проиграл удобному сопернику
Поражение от «Ростова» стало всего лишь шестым для «Локо» в 53 играх против этой команды в российских турнирах. Интересно, что до 2014 года статистика выглядела еще более убедительно: всего один проигрыш в 39 матчах.
Получается, что остальные пять поражений случились в последних 14 матчах. Но все равно даже на этом отрезке «Локо» выигрывал чаще – семь раз. Еще две игры завершились вничью.
Ну, а про геройство Чернова вы, конечно, знаете.
Защитник «Тамбова» Осипенко – забил в чужие, ассистировал в свои. Итог – 1:1
Победа «Тамбова» над «Спартаком» так пока и остается единственной для новичка. Близко было в субботу в Грозном: гол защитника Максима Осипенко мог стать победным, но в компенсированное время, когда атаковал «Ахмат», именно Осипенко выбивал мяч из своей штрафной прямо на ногу Берише, который и забил – 1:1. Игроку «Ахмата», кстати, за этот гол подарили машину.
Осипенко – новичок «Тамбова», пришел из «Факела», где играл четыре сезона. В прошлом матче он не успел накрыть забившего динамовца Филиппа, в этом – снова поучаствовал в голе соперника. Хотя с «Краснодаром» отметился неплохими цифрами – шесть отборов плюс два перехвата. Но из Грозного наверняка уезжал не в лучшем настроении.
Смеялись над Ломовицким, но сейчас он играет прилично
За какие заслуги Александр Ломовицкий так часто выходил на поле в матчах за «Спартак» – было совершенно неясно. Аренда в Тулу – хороший способ обрести уверенность. Зелимхан Бакаев тоже начинал в «Спартаке» не очень, но зажег в «Арсенале», теперь из спартаковской основы его никто не выгонит.
У Ломовицкого позади шесть матчей за «Арсенал». В первых трех ничего не получилось, дальше пошло гораздо лучше.
В проигранном матче «Рубину» был лучшим в своей команде: три удара, пять ключевых передач, две обводки, четыре заработанных фола, даже удачный отбор мяча удался.
Через неделю – очень красивый гол в ворота «Оренбурга».
«Урал» пропустил уже 18 голов за восемь матчей, но идет восьмым
Оборона «Урала» – кошмар. По четыре гола ей забили «Локомотив» и «Краснодар», три – «Крылья», по два – «Динамо», «Уфа» и «Ростов», даже «Сочи» отметился. Сухой матч был только с «Ахматом» (3:0), но там и понятно – реже грозненцев в РПЛ никто не забивает.
Претензии есть ко всем защитникам, особенно к Арояну, у которого очень много позиционных ошибок. Но притом слаб и центр поля – Аугустыняк обрезается, проигрывает борьбу Бумаль, ошибается даже лидер Бикфалви – во второй голевой атаке «Краснодара» у него легко перехватил мяч Камболов.
Но даже с 18 пропущенными голами, оказывается, вполне можно идти в первой половине турнирной таблицы. «Урал» сейчас восьмой с разницей 14:18 и десятью очками. Каким будет число пропущенных в начале октября? Следующие четыре матча «Урала» – против «Спартака», ЦСКА, «Арсенала» и «Зенита».
Еще через неделю – неплохая игра с ЦСКА, где едва не состоялся еще один красивый гол: мяч после дальнего удара угодил в перекладину.
В следующем матче новая серьезная проверка – «Зенит» на выезде. За дуэлью с Сантосом будет интересно посмотреть.
«Спартак» стал самой бьющей командой чемпионата
Причем после шести туров до этого было далеко, но за последние два матча игроки «Спартака» нанесли целых 48 ударов (всего их сейчас 145). Впрочем, что толку, если было забито всего два мяча. А из 20 ударов по воротам «Зенита» ни один голевым не стал, да и в створ влетело всего три.
Первая тройка по ударам выглядит так: 145 – «Спартак», 143 – «Ростов» и «Локомотив». «Зенит» только седьмой (127).
«Спартак» был совершенно неэффективен по ударам в игре с «Зенитом», но самый низкий процент попадания в створ из лидирующей группы – как раз у чемпиона (27,6%). Самый же неэффективный в этом отношении во всей лиге – «Рубин», у него всего 24,77% попаданий в створ от числа всех ударов.