Важные мелочи 8 тура РПЛ: 0 побед хозяев, «Спартак» – самый бьющий, «Рубин» продолжает валиться

По большому счету, все по делу. Вел в счете только тульский «Арсенал», но ЦСКА был сильнее. «Ахмат» отыгрался лишь в самом конце, матч «Крыльев» и «Динамо» в целом был равным, во всех других играх гости победили по делу. Интересное вышло совпадение и сразу вспомнился июльский тур ФНЛ, где было еще круче – ноль очков у хозяев.

Крайне неудачный матч Сорокина, и «Рубин» разгромлен новичком

Казанцев захвалили после бодрого старта, а те посыпались – четыре поражения в пяти последних матчах. Если от ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» они были минимальными, то от «Сочи» «Рубин» получил аж 0:3. Притом бил весь матч (20 ударов), но не пойми куда (всего два в створ).

Чья игра расстроила особо – недавнего кандидата в сборную Егора Сорокина. 23-летний защитник отметился во всех пропущенных голах.

Не смог помешать Цаллагову нанести точный удар в первом тайме;

Второй гол: отвлекся на Заболотного, а потом просто гулял рядом с забивающим Кудряшовым;

В эпизоде с третьим голом не успел сделать офсайд и не догнал Карапетяна.

И все это не считая разных позиционных ошибок и проигранных единоборств, например, на первых минутах, когда Полоз и Заболотный чуть было не разыграли голевую атаку.