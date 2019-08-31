Деспотович – главный шоумен РПЛ: забивает красиво, промахивается с трех метров, круто празднует

«Оренбург» завис в нижней части турнирной таблицы, но его матчи все равно смотреть интересно хотя бы из-за Джордже Деспотовича. 27-летний сербский легионер переехал в прошлом году из Казахстана, где играл несколько лет, а еще чуть было не стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси».

В прошлом сезоне в РПЛ с Деспотовичем познакомились благодаря его голам «Локомотиву», «Динамо» и ЦСКА, еще веселее дело пошло сейчас.

1-й тур. «Оренбург» проиграл 1:2 «Ростову», единственный гол забил Деспотович. Причем пробил перевязанной после повреждения головой.

На видео с 4:58.