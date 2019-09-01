Все эмоции от матча «Спартак» – «Зенит» в фотографиях

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Футбол
Спартак
Зенит
01 сентября 2019, 22:40
«Спартак» сначала представил на своем стадионе новичка Алекса Крала, а затем проиграл дома «Зениту» после изумительного точного удара Юрия Жиркова. Хозяева тоже забили свой гол, но он был отменен после видеопросмотра – мяч попал Бакаеву в руку.
0:1 – «Зенит» догоняет лидирующие «Ростов» и «Краснодар». «Спартак» на шестом месте в четырех очках от лидера.
Матч, несмотря на низкую результативность, был жарким. Вот все эмоции в фотографиях:
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