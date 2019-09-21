Шаронова короновали, но забыли уточнить, нормальный ли он тренер
На старте РПЛ все восхищались «Рубином». Команда в трех матчах набрала четыре очка, играла зрелищно, а Шаронова восхваляли за мотивационные речи и якобы красивый футбол. Даже владелец «Краснодара» Галицкий восхищался коучем «Рубина»:
Следующие семь матчей – ужас: только одна победа, три забитых гола, шесть поражений, одиннадцатое место. Но что еще хуже – последнее в таблице по ожидаемым забитым и пропущенным голам (xPTS). То есть по качеству игры «Рубин» даже слабее «Сочи» и «Тамбова».
Теперь Шаронова жестко критикуют. Все просто: сначала его перехвалили, навесили ему ярлыки мотиватора и тактика. А сейчас, после ужасных результатов, с такой же силой разносят.
Грубо ругать Шаронова – просто бессмысленно. Это его первый сезон в роли главного тренера. У него молодая команда (средний возраст – 24,8 лет). Летом клуб потратил всего два миллиона на новых игроков.
Но все, что касается его медийного образа, выглядело нелепо даже в начале сезона. Сейчас – тем более. Даже выпуск от Савина уже не так актуален.
Вспомните, как воспринимались его фразы после первых туров. И что вы ощущаете сейчас, когда команда в безнадежном кризисе.
- «Сегодня я не попал на концерт. Но то, что я испытал здесь, это круче».
- «Что такое удовольствие? Когда получаешь удовлетворение не только от результата – что, конечно, важно – но и от процесса».
- «Та мотивация, которая у вас сейчас есть, это ваша мотивация. Вас не надо заставлять».
- «Даже большой талант должен много трудиться».
- «Через ошибки проходил и продолжаю идти и сейчас».
Следующие соперники «Рубина»: «Химки» (в Кубке), «Уфа» и «Тамбов». Потом – двухнедельная пауза на сборные. Мегаудобное расписание для исправления ситуации и возвращения респекта. Уровень Шаронова-тренера покажет дистанция сезона. Прямо сейчас понятно одно: его сильно переоценили.