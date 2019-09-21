Шаронова короновали, но забыли уточнить, нормальный ли он тренер

Следующие семь матчей – ужас: только одна победа, три забитых гола, шесть поражений, одиннадцатое место. Но что еще хуже – последнее в таблице по ожидаемым забитым и пропущенным голам (xPTS). То есть по качеству игры «Рубин» даже слабее «Сочи» и «Тамбова».

Теперь Шаронова жестко критикуют. Все просто: сначала его перехвалили, навесили ему ярлыки мотиватора и тактика. А сейчас, после ужасных результатов, с такой же силой разносят.

Грубо ругать Шаронова – просто бессмысленно. Это его первый сезон в роли главного тренера. У него молодая команда (средний возраст – 24,8 лет). Летом клуб потратил всего два миллиона на новых игроков.

Но все, что касается его медийного образа, выглядело нелепо даже в начале сезона. Сейчас – тем более. Даже выпуск от Савина уже не так актуален.