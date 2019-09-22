ЦСКА укатал «Краснодар» молодежью: восьми игрокам стартового состава – не больше 21 года

Маркус Берг сделал дубль (который болельщики предсказали в твиттере) и на время успокоил хейтеров, но ЦСКА все равно разобрался с «Краснодаром» (3:2) и вышел на второе место в РПЛ. И сделал это максимально молодежным составом: восьми футболистам старта исполнилось не больше 21 года. Три оставшихся игрока – Акинфеев, Фернандес и Шарлия (ему 23).

На скамейке еще свежее: средний возраст игроков – 19,6 лет. Самые возрастные – Такума Нисимура и Илья Помазун (им по 22 и 23 года). Несколько фактов о молодых героях ЦСКА: