Люди купили поддельные билеты, но «Локо» все равно пустил их на стадион
Вокруг матча «Локомотива» и «Ювентуса» мелькал один параллельный сюжет: десятки фанатов не попали на стадион к стартовому свистку из-за поддельных билетов, хотя потратили много денег. В комментарии к этому посту пришел бывший вратарь «Локо» и телеведущий Руслан Нигматуллин. Он рассказал, что его родственники из Казани тоже пострадали из-за обмана.
В интервью «Звезде» брат Нигматуллина подробнее рассказал о ситуации: «У нас футбольная семья. Мой младший сын занимается футболом и очень хотел посмотреть, как играет Роналду. Я дал задание своей помощнице купить билеты. Она зашла на сайт «Локомотива», то есть она считала, что зашла на сайт клуба. Сейчас мы уже понимаем, что это фишинговый сайт. И купила билеты. Билеты недешевые: 45 тысяч потратили на три билета».
Фишинговый сайт – это платформа, где мошенники выманивают у людей конфиденциальные данные: пароли, номера банковских карт. В случае с покупкой билетов на игру «Локомотива» этот портал напоминал официальный сайт клуба. Получается, что люди думали об официальной покупке билетов, но вместо этого просто перечисляли деньги мошенникам.
Показательная история в семье Нигматуллина – лишь одна из многих. Были и другие тяжелые рассказы от обманутых людей. Главный вывод: ценовой порог по фальшивым билетам получился совсем разным. Вот случаи, которые рассказали и показали в твиттере журналисты «СЭ», «Чемпионата», sport24 и «БИЗНЕС Online».
- VIP-билеты для всей семьи за 360 тысяч рублей.
- Билет за 64 тысячи рублей.
- Различные билеты за 7 тысяч рублей.
- 10 тысяч за шанс увидеть Роналду.
Такие расценки по пакетам на три игры давал уже официальный сайт «Локомотива». Обратите внимание: на три игры. Только так и можно было попасть на «Ювентус», потому что отдельной продажи на одну игру по нему не было.
Владельцы абонементов и клубных карт могли купить билеты еще в начале сентября. Свободная продажа стартовала с 16 сентября, билеты на отдельные игры – с 23 сентября. При идеальном сценарии даже за 3 тысячи рублей можно было попасть на игры ЛЧ.
«Локомотив» оказался готов к ситуации, когда людей обманут. Еще в начале октября клуб объявлял, что все билеты на Лигу чемпионов проданы. Но специально для обманутых болельщиков заготовили несколько десятков свободных мест – они понадобились, людей запустили туда уже во время матча.
«Мы приняли решение всех запустить, чтобы на втором кордоне на группе разбора во всём уже удостовериться и при этом снизить нагрузку на основной вход. Были и отрезанные корешки, и ненастоящие билеты. Есть те, кто распечатали на бланках ЦСКА. У нас билетный сайт только один — tickets.fclm.ru. Отдельно билеты на «Ювентус» мы не продавали», – рассказывал коммерческий директор «Локомотива» Марат Фаттахов.