Люди купили поддельные билеты, но «Локо» все равно пустил их на стадион

В интервью «Звезде» брат Нигматуллина подробнее рассказал о ситуации: «У нас футбольная семья. Мой младший сын занимается футболом и очень хотел посмотреть, как играет Роналду. Я дал задание своей помощнице купить билеты. Она зашла на сайт «Локомотива», то есть она считала, что зашла на сайт клуба. Сейчас мы уже понимаем, что это фишинговый сайт. И купила билеты. Билеты недешевые: 45 тысяч потратили на три билета».

Фишинговый сайт – это платформа, где мошенники выманивают у людей конфиденциальные данные: пароли, номера банковских карт. В случае с покупкой билетов на игру «Локомотива» этот портал напоминал официальный сайт клуба. Получается, что люди думали об официальной покупке билетов, но вместо этого просто перечисляли деньги мошенникам.

Показательная история в семье Нигматуллина – лишь одна из многих. Были и другие тяжелые рассказы от обманутых людей. Главный вывод: ценовой порог по фальшивым билетам получился совсем разным. Вот случаи, которые рассказали и показали в твиттере журналисты «СЭ», «Чемпионата», sport24 и «БИЗНЕС Online».

VIP-билеты для всей семьи за 360 тысяч рублей.

Билет за 64 тысячи рублей.

Различные билеты за 7 тысяч рублей.

10 тысяч за шанс увидеть Роналду.

Такие расценки по пакетам на три игры давал уже официальный сайт «Локомотива». Обратите внимание: на три игры. Только так и можно было попасть на «Ювентус», потому что отдельной продажи на одну игру по нему не было.