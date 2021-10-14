Лидер «Борнмута» заболел раком в 24 года. Врачи нашли это на рядовом осмотре, когда он приехал в сборную
Самая внезапная и печальная новость перерыва на матчи сборных – рак у валлийского 24-летнего игрока Дэвида Брукса. Заявление об этом он выпустил в твиттере вечером 13 октября. Вот небольшой кусочек:
«Мне сложно писать это. У меня диагностировали лимфому Ходжкина второй стадии, и я начну курс лечения на следующей неделе. Хоть это и было шоком для меня и моей семьи, прогноз положительный. Я уверен, что полностью излечусь и вернусь к игре настолько быстро, насколько возможно. Пока что я хочу поблагодарить всех за вашу поддержку. Это многое для меня значит и будет значить в ближайшие месяцы. Я с нетерпением жду момента, когда снова увижу всех вас и буду заниматься любимым видом спорта».
А вот полный пост Брукса:
Что известно об этой форме рака?
Лимфома Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Сначала оно поражает определенную группу лимфоузлов, а позже распространяется по кровеносной системе во все органы. При лимфоме Ходжкина основными симптомами считаются кашель, затрудненное дыхание, одышка в состоянии покоя, отеки, кожный зуд, слабость. Главная опасность этой болезни заключается в ее медленном бессимптомном развитии.
Если говорить конкретно о случае Брукса, то у него (на второй стадии) происходит такое течение болезни:
- Болезнь обнаруживается в двух или более областях лимфатических узлов на одной стороне (выше или ниже) диафрагмы.
- Рак локально распространяется из области одного лимфатического узла в соседний орган.
Лимфома Ходжкина лечится либо химиотерапией, либо химиотерапией с последующим использованием лучевой терапии. В некоторых случаях химиотерапию можно сочетать со стероидными препаратами. Хирургия обычно не используется для лечения этого заболевания (за исключением биопсии, используемой для его диагностики).
На сайте NHS сказано: «Лечение лимфомы Ходжкина очень эффективно, и большинство людей с этим заболеванием в конечном итоге излечиваются».
Болезнь обнаружили в сборной, где не делают глубокую диагностику
Странность всей ситуации вокруг болезни Брукса заключается в том, что болезнь нашли именно в расположении сборной Уэльса, где вообще-то проходят базовые обследования. Но врачи Уэльса быстро отреагировали на это, и Брукс покинул сборную прямо во время сборов. В своем посте он поблагодарил медицинский штаб Уэльса:
«Я бы хотел выразить свою признательность докторам, медсестрам и членам персонала, которые работали со мной, за их профессионализм, теплоту и понимание в течение этого периода. Я хочу поблагодарить всех в Футбольной ассоциации Уэльса, потому что если бы их медицинская команда быстро не обратила внимание на проблему, мы могли бы не обнаружить эту болезнь».
Еще он поблагодарил «Борнмут» за поддержку. А клуб выпустил собственное заявление – говорил словами генерального директора Нила Блейка: «Мы не ставим никаких сроков для его возвращения. Мы дадим Дэвиду столько времени, сколько необходимо для его выздоровления. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему в этом. Я знаю, что все стремятся показать свою любовь и поддержку Дэвиду. Это поможет ему на пути к выздоровлению. Но мы также призываем всех вас уважать его личную жизнь и конфиденциальность его семьи в это время».
Брукс – звезда «Борнмута», а год назад он чуть не перешел в «Манчестер Юнайтед»
История Дэвида Брукса в «Борнмуте» началась в сезоне-2018/19 – тогда он перешел из «Шеффилда» за 11,3 млн фунтов. Эдди Хау, тренировавший в то время «Борнмут», сказал: «Это осознанные траты. Брукс – один из самых талантливейших игроков своего поколения. Он уже задействован в сборной. Это лишь подтверждает его класс. Нам очень повезло».
Ключевые события в карьере Брукса после этого перехода:
• В первом же сезоне АПЛ забивает 7 мячей.
• Вошел в список претендентов на звание лучшего молодого игрока АПЛ-2018/19 от ассоциация профессиональных футболистов Англии. В списке также были Трент Александер-Арнольд, Маркус Рэшфорд, Деклан Райс, Рахим Стерлинг и Бернарду Силва.
• В июле-2019 получил травму голеностопа. Пропустил год.
• Летом-2020 были слухи, что «Манчестер Юнайтед» видел в Бруксе альтернативу Джейдону Санчо.
• Брукс в итоге остался в «Борнмуте», с которым после сезона-2020/21 АПЛ вылетел в Чемпионшип.
• В этом сезоне Чемпионшипа у него 7 матчей и 1 гол в активе.