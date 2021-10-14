Лидер «Борнмута» заболел раком в 24 года. Врачи нашли это на рядовом осмотре, когда он приехал в сборную

Болезнь обнаружили в сборной, где не делают глубокую диагностику

Странность всей ситуации вокруг болезни Брукса заключается в том, что болезнь нашли именно в расположении сборной Уэльса, где вообще-то проходят базовые обследования. Но врачи Уэльса быстро отреагировали на это, и Брукс покинул сборную прямо во время сборов. В своем посте он поблагодарил медицинский штаб Уэльса:

«Я бы хотел выразить свою признательность докторам, медсестрам и членам персонала, которые работали со мной, за их профессионализм, теплоту и понимание в течение этого периода. Я хочу поблагодарить всех в Футбольной ассоциации Уэльса, потому что если бы их медицинская команда быстро не обратила внимание на проблему, мы могли бы не обнаружить эту болезнь».

Еще он поблагодарил «Борнмут» за поддержку. А клуб выпустил собственное заявление – говорил словами генерального директора Нила Блейка: «Мы не ставим никаких сроков для его возвращения. Мы дадим Дэвиду столько времени, сколько необходимо для его выздоровления. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь ему в этом. Я знаю, что все стремятся показать свою любовь и поддержку Дэвиду. Это поможет ему на пути к выздоровлению. Но мы также призываем всех вас уважать его личную жизнь и конфиденциальность его семьи в это время».