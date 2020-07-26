Итоговая таблица АПЛ-2019/20

Основные итоги по сезону АПЛ:



⚽️В ЛЧ: «Ливерпуль», «Ман Сити», «МЮ», «Челси».

⚽️В ЛЕ: «Лестер», «Тоттенхэм».

⚽️В Чемпионшип: «Борнмут», «Уотфорд», «Норвич».

⚽️Лучший бомбардир»: Варди – 23.

⚽️Лучший по ассистам: Де Брюйне – 20.