«Борнмут» обыграл «Сельту» (2:1) в пятом туре общего этапа Лиги Европы.

На 19-й минуте Яго Аспас вывел «Сельту» вперед. На 47-й Альваро Родригес сравнял счет, а на 78-й Райан Роша принес победу команде Марко Розе

«Вишни» набрали 15 очков и лидируют в таблице общего этапа Лиги Европы. На втором месте идет «Ювентус» с 13 баллами, на третьем – «Ференцварош» с таким же количеством очков.

«Борнмут» стал третьим клубом в истории, победившим в первых пяти матчах в дебютном сезоне в еврокубках. Ранее это удавалось «Арарату» в сезоне-1972/73 и «Нюрнбергу» в сезоне-1961/62.

«Борнмут» впервые в истории одержал десять побед подряд во всех турнирах. Последней командой АПЛ, которой удавалось выдать серию из десяти побед или больше, была «Астон Вилла»: с ноября по декабрь 2025 года она выиграла 11 матчей подряд.