АПЛ
Чемпионшип
Футбол
коронавирус
Манчестер Сити
Арсенал
Борнмут
Уиган
Поделиться:
Комментарии:
0
#АПЛ #Футбол #коронавирус #Манчестер Сити #Арсенал #Чемпионшип #Борнмут #Уиган

Из-за коронавируса английские клубы потеряли 305 млн фунтов. Больше всего – «Ман Сити»

31 июля, 18:14

imago-images.de/Global Look Press

Business Resque Expert – британская компания, которая занимается оценкой состояния фирм. К BRE обращаются компании под риском банкротства – получают консультации и постепенно восстанавливают бизнес. 

Недавно Business Resque Expert выпустил исследование о потерях английских клубов из-за коронавируса. Суммарно все потеряли 305 млн фунтов.

Главные моменты:

🍺 Компания учитывала прибыль, полученную от продажи билетов, фастфуда вокруг стадиона, программок и атрибутики. Business Resque Expert выяснили стоимость одной пинты на каждом стадионе Англии.

🗑️ Самые большие потери у «Манчестер Сити» – 23,9 млн. Второе место – «МЮ (17,7 млн), третье – «Арсенал» (12 млн).

✔️ Наименьшие потери среди команд АПЛ у «Борнмута». Это связано с тем, что у него самый маленький стадион – всего на 11 тысяч зрителей. Из-за этого мимо копилки «Борнмута» пролетели всего 2,2 миллиона.

imago-images.de/Global Look Press

💱 В Чемпионшипе больше всего потерял «Лидс» – 6,95 миллиона. Меньше всех – «Лутон» (1,5).

💰 Максимальные потери среди команд из лиг пониже – у «Сандерленда» (4,54 млн фунтов).

⚡️ Самые большие проблемы начались у «Уигана». До начала карантина ФА отбирала у него очки из-за долгов по зарплатам. В начале июля клуб ушел под внешнее управление.

 Все потери – на фоне выплаты ФА 195 млн фунтов всем клубам Англии на помощь.

Результаты исследования Business Resque Expert – в одной картинке.

Business Resque Expert

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме:
«Ман Сити» ловко выиграл апелляцию и отменил бан от УЕФА. Везде хештег #RIPFFP
«Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет! Как же круто 💛
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#АПЛ
#Футбол
#коронавирус
#Манчестер Сити
#Арсенал
#Чемпионшип
#Борнмут
#Уиган