Из-за коронавируса английские клубы потеряли 305 млн фунтов. Больше всего – «Ман Сити»
Business Resque Expert – британская компания, которая занимается оценкой состояния фирм. К BRE обращаются компании под риском банкротства – получают консультации и постепенно восстанавливают бизнес.
Недавно Business Resque Expert выпустил исследование о потерях английских клубов из-за коронавируса. Суммарно все потеряли 305 млн фунтов.
Главные моменты:
🍺 Компания учитывала прибыль, полученную от продажи билетов, фастфуда вокруг стадиона, программок и атрибутики. Business Resque Expert выяснили стоимость одной пинты на каждом стадионе Англии.
🗑️ Самые большие потери у «Манчестер Сити» – 23,9 млн. Второе место – «МЮ (17,7 млн), третье – «Арсенал» (12 млн).
✔️ Наименьшие потери среди команд АПЛ у «Борнмута». Это связано с тем, что у него самый маленький стадион – всего на 11 тысяч зрителей. Из-за этого мимо копилки «Борнмута» пролетели всего 2,2 миллиона.
💱 В Чемпионшипе больше всего потерял «Лидс» – 6,95 миллиона. Меньше всех – «Лутон» (1,5).
💰 Максимальные потери среди команд из лиг пониже – у «Сандерленда» (4,54 млн фунтов).
⚡️ Самые большие проблемы начались у «Уигана». До начала карантина ФА отбирала у него очки из-за долгов по зарплатам. В начале июля клуб ушел под внешнее управление.
Все потери – на фоне выплаты ФА 195 млн фунтов всем клубам Англии на помощь.
Результаты исследования Business Resque Expert – в одной картинке.