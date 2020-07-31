Из-за коронавируса английские клубы потеряли 305 млн фунтов. Больше всего – «Ман Сити»

💱 В Чемпионшипе больше всего потерял «Лидс» – 6,95 миллиона. Меньше всех – «Лутон» (1,5).

💰 Максимальные потери среди команд из лиг пониже – у «Сандерленда» (4,54 млн фунтов).

⚡️ Самые большие проблемы начались у «Уигана». До начала карантина ФА отбирала у него очки из-за долгов по зарплатам. В начале июля клуб ушел под внешнее управление.

Все потери – на фоне выплаты ФА 195 млн фунтов всем клубам Англии на помощь.

Результаты исследования Business Resque Expert – в одной картинке.