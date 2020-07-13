«Ман Сити» ловко выиграл апелляцию и отменил бан от УЕФА. Везде хештег #RIPFFP
«Манчестер Сити» объявил об этом на клубном сайте, который затем периодически зависал. Вероятно, от нагрузки. «Ман Сити» приветствует принятое решение, которое подтверждает правомерность действий клуба». Полностью решение CAS юристы пока не изучили.
Решение по «Ман Сити» подтвердил УЕФА и признал его. «Комиссия CAS выявила, что нет достаточно убедительных доказательств для подтверждения нарушений «Ман Сити». Также истек срок давности по многим предполагаемым нарушениям ввиду 5-летнего периода, предусмотренного в правилах УЕФА».
Теоретически УЕФА тоже может подать апелляцию, но вряд ли будет это делать. «Ман Сити» не исключен из еврокубков, но заплатит штраф 10 миллионов евро.
Так выглядит документ:
Вкратце о причинах бана, который наложил УЕФА и который не состоялся:
• «Манчестер Сити» был исключен из еврокубков в сезонах-2020/21 и 2021/22 и получил штраф на 30 миллионов евро. УЕФА обнаружил нарушения правил лицензирования финансового фэйр-плей. Клуб сознательно завышал спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов.
• Расследование деятельность велось с 2014 года, новый процесс всколыхнули публикации Football Leaks в 2018 году, а весной 2019-го благодаря Der Spiegel вскрылось, что «Ман Сити» отправлял расследующим недостоверные сведения.
Реакция на решение CAS:
Хосеп Гвардиола сфотографировался на фоне новостей:
Гари Линекер спрашивает, как вообще теперь будет жить правило ФФП.
В твиттере сыплются сообщения с хэштегом #ripffp – пользователи считают, что это конец ФФП, раз его даже при таких нарушениях обошел «Ман Сити».
Победу «Ман Сити» даже включили в число лучших камбэков Лиги чемпионов. Конечно, в шутку.