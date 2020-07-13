«Ман Сити» ловко выиграл апелляцию и отменил бан от УЕФА. Везде хештег #RIPFFP

Решение по «Ман Сити» подтвердил УЕФА и признал его. «Комиссия CAS выявила, что нет достаточно убедительных доказательств для подтверждения нарушений «Ман Сити». Также истек срок давности по многим предполагаемым нарушениям ввиду 5-летнего периода, предусмотренного в правилах УЕФА».

Теоретически УЕФА тоже может подать апелляцию, но вряд ли будет это делать. «Ман Сити» не исключен из еврокубков, но заплатит штраф 10 миллионов евро.