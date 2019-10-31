Какая радость от победы, если «Ливерпуль» может не выйти на следующую игру Кубка Лиги?

Мы рассказывали об этой игре со стороны Эмери и его слов об атакующем «Арсенале». Куда важнее оказалось интервью главного тренера «Ливерпуля». Юрген Клопп выдал тезисы, которые обесценивают значимость победы «Ливерпуля». Для его команды расписание игр в декабре стало еще сложнее.

«Если они не найдут для нас подходящее место в календаре, а не три часа ночи на Рождество, то мы не будем играть. Необходимо думать об этих вещах. Если у вас есть список матчей, в котором одна команда не может участвовать во всех играх, тогда вы должны подумать об этом. Надеюсь, это начнется хотя бы сейчас.

Мы не пострадаем от этой проблемы, мы играли и хотели выиграть. Если они не найдут для нас подходящей даты, мы не сможем сыграть в следующем раунде с любым соперником. Я не могу это изменить», – сказал Юрген Клопп. Победе над «Арсеналом» он все равно радовался: хвалил молодых игроков и отказывался говорить о тактике, потому что это бессмысленно.

Четвертьфинальные игры Кубка Лиги пройдут в середине декабря (неделя с 16 по 22). Точных дат по каждой игре еще нет, по соперникам будет жеребьевка.