Какая радость от победы, если «Ливерпуль» может не выйти на следующую игру Кубка Лиги?
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче с десятью голами и серией пенальти. Команда проигрывала в два мяча, отыгралась на 94-й минуте, молодой вратарь Келлехер красиво вытащил одиннадцатиметровый. «Ливерпуль» зажег даже без ключевых игроков, дальше от него ждут нового веселья в Кубке Лиги.
Нет, подождите. Возможно, исторический матч окажется последним для «Ливерпуля» в этом турнире. Даже после победы.
Мы рассказывали об этой игре со стороны Эмери и его слов об атакующем «Арсенале». Куда важнее оказалось интервью главного тренера «Ливерпуля». Юрген Клопп выдал тезисы, которые обесценивают значимость победы «Ливерпуля». Для его команды расписание игр в декабре стало еще сложнее.
«Если они не найдут для нас подходящее место в календаре, а не три часа ночи на Рождество, то мы не будем играть. Необходимо думать об этих вещах. Если у вас есть список матчей, в котором одна команда не может участвовать во всех играх, тогда вы должны подумать об этом. Надеюсь, это начнется хотя бы сейчас.
Мы не пострадаем от этой проблемы, мы играли и хотели выиграть. Если они не найдут для нас подходящей даты, мы не сможем сыграть в следующем раунде с любым соперником. Я не могу это изменить», – сказал Юрген Клопп. Победе над «Арсеналом» он все равно радовался: хвалил молодых игроков и отказывался говорить о тактике, потому что это бессмысленно.
Четвертьфинальные игры Кубка Лиги пройдут в середине декабря (неделя с 16 по 22). Точных дат по каждой игре еще нет, по соперникам будет жеребьевка.
У «Ливерпуля» на это время запланирована поездка в Катар, где команда сыграет на Клубном чемпионате мира. «Ливерпуль» попал туда в качестве победителя Лиги чемпионов. Там команда отыграет два матча: полуфинал, финал/матч за 3-е место (18 и 21 декабря).
По ситуации в Кубке Лиги прямо сейчас возможны несколько решений:
- «Ливерпуль» откажется от дальнейшего участия в турнире, «Арсенал» пройдет дальше.
- «Ливерпуль» опять же откажется от участия, но дальше по сетке пустят его следующего соперника.
- Для «Ливерпуля» все-таки найдут другую дату матча, которая устроит всех (в том числе и его соперника).
Не учитывая ЧМ, в расписании «Ливерпуля» на декабрь стоят еще пять матчей АПЛ и матч шестого тура группы Лиги чемпионов против «Зальцбурга». До 14 декабря команда сыграет четыре игры за десять дней. С 26 декабря начнется Boxing Day, где у «Ливерпуля» сразу сложный выезд к «Лестеру», 29 декабря – встреча с «Вулверхэмптоном».