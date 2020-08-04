«Эспаньол» весь год шел в зоне вылета. Вылетел – и просит лигу оставить их из-за коронавируса 🤷♂️
Напоминаем, так выглядит таблица Примеры после последнего тура.
«Леганес», «Мальорка» и «Эспаньол» вылетают. У «Эспаньола» ситуация – тьма:
- Занял последнюю строчку.
- До ближайшего соперника – 8 очков.
- «Эспаньол» вылетел еще в начале июля – за 10 дней (3 тура до конца турнира).
- Хотя о вылете было понятно еще раньше – клуб не выигрывал с середины июля. Тогда он вальнул не очень сильный «Алавес» и окунулся в безвыигрышную серию в 10 матчей (две ничьи и восемь поражений подряд).
До победы над «Алавесом» была четырехматчевая серия без побед – две ничьи и два поражения.
- При этом зимой клуб усилился на 43 миллиона евро.
- И да, «Эспаньол» с пятого тура шел в зоны вылета. На момент остановки сезона он занимал последнее место
С последнего тура (с фактического завершения Примеры сезона-2019/20) прошло две недели. Внезапно «Эспаньол» на официальном сайте выпускает странное обращение к руководству Лиги. Полное содержание – тут. Главное:
❌ «Эспаньол» просит отменить вылет всех команд из-за не очень благоприятных условий после возобновления сезона.
🤟 Отсутствие болельщиков – большая проблема. Особенно это заметно на фоне нескольких матчей с топами подряд. Это один из первых аргументов клуба.
🦠 «Эспаньол» отметил, что ему было сложно по ходу сезона из-за тяжелой эпидемиологической ситуации внутри – в команде было много заболевших коронавирусом. Как и в «Валенсии».
💵 «Эспаньол» считает, что понижение только ухудшит экономическую ситуацию клуба – она и так пострадала из-за пандемии.
Пошли вон. На очищение.