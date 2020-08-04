«Эспаньол» весь год шел в зоне вылета. Вылетел – и просит лигу оставить их из-за коронавируса 🤷‍♂️

С последнего тура (с фактического завершения Примеры сезона-2019/20) прошло две недели. Внезапно «Эспаньол» на официальном сайте выпускает странное обращение к руководству Лиги. Полное содержание – тут. Главное:

❌ «Эспаньол» просит отменить вылет всех команд из-за не очень благоприятных условий после возобновления сезона.

🤟 Отсутствие болельщиков – большая проблема. Особенно это заметно на фоне нескольких матчей с топами подряд. Это один из первых аргументов клуба.

🦠 «Эспаньол» отметил, что ему было сложно по ходу сезона из-за тяжелой эпидемиологической ситуации внутри – в команде было много заболевших коронавирусом. Как и в «Валенсии».

💵 «Эспаньол» считает, что понижение только ухудшит экономическую ситуацию клуба – она и так пострадала из-за пандемии.