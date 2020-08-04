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#Эспаньол #Футбол #коронавирус #Примера

«Эспаньол» весь год шел в зоне вылета. Вылетел – и просит лигу оставить их из-за коронавируса 🤷‍♂️

04 августа, 19:44

Напоминаем, так выглядит таблица Примеры после последнего тура.

«Леганес», «Мальорка» и «Эспаньол» вылетают. У «Эспаньола» ситуация – тьма:

  • Занял последнюю строчку.
  • До ближайшего соперника – 8 очков.
  • «Эспаньол» вылетел еще в начале июля – за 10 дней (3 тура до конца турнира).
  • Хотя о вылете было понятно еще раньше – клуб не выигрывал с середины июля. Тогда он вальнул не очень сильный «Алавес» и окунулся в безвыигрышную серию в 10 матчей (две ничьи и восемь поражений подряд).

    До победы над «Алавесом» была четырехматчевая серия без побед – две ничьи и два поражения.
     
  • При этом зимой клуб усилился на 43 миллиона евро.
  • И да, «Эспаньол» с пятого тура шел в зоны вылета. На момент остановки сезона он занимал последнее место

С последнего тура (с фактического завершения Примеры сезона-2019/20) прошло две недели. Внезапно «Эспаньол» на официальном сайте выпускает странное обращение к руководству Лиги. Полное содержание – тут. Главное:

❌ «Эспаньол» просит отменить вылет всех команд из-за не очень благоприятных условий после возобновления сезона.

🤟 Отсутствие болельщиков – большая проблема. Особенно это заметно на фоне нескольких матчей с топами подряд. Это один из первых аргументов клуба.

🦠 «Эспаньол» отметил, что ему было сложно по ходу сезона из-за тяжелой эпидемиологической ситуации внутри – в команде было много заболевших коронавирусом. Как и в «Валенсии».

💵 «Эспаньол» считает, что понижение только ухудшит экономическую ситуацию клуба – она и так пострадала из-за пандемии.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: твиттер «Эспаньола»
Комментарии (2)
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LadyHoney
04 августа, 23:16
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vladik12
05 августа, 17:44

Пошли вон. На очищение.

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