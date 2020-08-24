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#Марсель #Футбол #Лига чемпионов #Бавария #ПСЖ #Лига 1 #Димитри Пайет

Больше всех поражению «ПСЖ» радовался «Марсель». Пайет троллил в твиттере, а фанаты запускали салют

24 августа, 13:08

Keystone Press Agency/Global Look Press

«ПСЖ» проиграл в финале Лиги чемпионов. Этому поражению радовались не только фанаты «Баварии», но и «Марселя». Два события, связанные с ними до финала ЛЧ:

👊 Когда «ПСЖ» вышел в финал, фаны «Марселя» устроили несколько потасовок с болельщиками «ПСЖ» в старом порту Марселя.

👕 Из-за этого власти Марселя запретили жителям надевать майки «ПСЖ» в день финала.

Финал «ПСЖ» с «Баварией» фаны «Марселя» организованно смотрели в барах в центре города. После поражения соперников они устроили массовые гуляния, запускали салют и пели песни. Все из-за того, что «Марсель» и «ПСЖ» – самое большое противостояние во Франции. Фанаты давно ненавидят друг друга. И теперь у «Марселя» появился повод поиздеваться.

Так фанаты радуются:

Посмеялся даже Димитри Пайет: выложил майку «ПСЖ», убрал ее. Под ней было лого «Марселя».

Сам «Марсель» сделал в твиттере такой пост:

«Футбол и Марсель – это уникальная история, замечательные отношения, народная страсть и легендарное соперничество. Сегодня наш клуб просит всех вести себя спокойно и не прибегать к насилию».

И прикрепил фотографию Дидье Дешама с кубком Лиги чемпионов. «Марсель» – единственный обладатель трофея из Франции.

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Комментарии (2)
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Василий Попович
25 августа, 13:00

Можно посчитать кол-во трофеев Марселя за последнее время. И все трофеи ПСЖ за этот же период. А потом смеяться

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vladik12
25 августа, 13:01

Не грех порадоваться, когда остаешься в чем-то положительном уникальным.

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