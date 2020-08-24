Больше всех поражению «ПСЖ» радовался «Марсель». Пайет троллил в твиттере, а фанаты запускали салют

«ПСЖ» проиграл в финале Лиги чемпионов. Этому поражению радовались не только фанаты «Баварии», но и «Марселя». Два события, связанные с ними до финала ЛЧ:

👊 Когда «ПСЖ» вышел в финал, фаны «Марселя» устроили несколько потасовок с болельщиками «ПСЖ» в старом порту Марселя.