Больше всех поражению «ПСЖ» радовался «Марсель». Пайет троллил в твиттере, а фанаты запускали салют
«ПСЖ» проиграл в финале Лиги чемпионов. Этому поражению радовались не только фанаты «Баварии», но и «Марселя». Два события, связанные с ними до финала ЛЧ:
👊 Когда «ПСЖ» вышел в финал, фаны «Марселя» устроили несколько потасовок с болельщиками «ПСЖ» в старом порту Марселя.
👕 Из-за этого власти Марселя запретили жителям надевать майки «ПСЖ» в день финала.
Финал «ПСЖ» с «Баварией» фаны «Марселя» организованно смотрели в барах в центре города. После поражения соперников они устроили массовые гуляния, запускали салют и пели песни. Все из-за того, что «Марсель» и «ПСЖ» – самое большое противостояние во Франции. Фанаты давно ненавидят друг друга. И теперь у «Марселя» появился повод поиздеваться.
Так фанаты радуются:
Посмеялся даже Димитри Пайет: выложил майку «ПСЖ», убрал ее. Под ней было лого «Марселя».
Сам «Марсель» сделал в твиттере такой пост:
«Футбол и Марсель – это уникальная история, замечательные отношения, народная страсть и легендарное соперничество. Сегодня наш клуб просит всех вести себя спокойно и не прибегать к насилию».
И прикрепил фотографию Дидье Дешама с кубком Лиги чемпионов. «Марсель» – единственный обладатель трофея из Франции.
Можно посчитать кол-во трофеев Марселя за последнее время. И все трофеи ПСЖ за этот же период. А потом смеяться
Не грех порадоваться, когда остаешься в чем-то положительном уникальным.