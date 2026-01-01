Эммануэль Макрон

Дата рождения
21 декабря 1977 г.
Инфо
Французский государственный и политический деятель
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Материалы
История Макрона и его жены Брижит: она – старше на 25 лет, была его учительницей, с тремя детьми, он – писал ей письма из универа в 90-е
#Эммануэль Макрон
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