Брижит Макрон
Дата рождения
13 апреля 1953 г.
Инфо
Супруга 25-го президента Франции Эммануэля Макрона
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Материалы
Материалы
История Макрона и его жены Брижит: она – старше на 25 лет, была его учительницей, с тремя детьми, он – писал ей письма из универа в 90-е
#Эммануэль Макрон
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